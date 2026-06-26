「JOYは人の話を聞かなすぎ」「今話してるよね？」 JOYに5歳長女がガチ説教、妻・maiが公開「人生何周目だろ」
タレント・JOY（41）の妻でタレントのmai（36）が24日、自身のインスタグラムを更新。5歳の長女が、父親であるJOYを容赦なく“ガチ説教”するユーモラスな動画を公開した。
【動画】「JOYは人の話を聞かなすぎ」5歳長女がガチ説教されるJOY
maiは「昨晩もJOYくんは、はーちゃんにしっかり怒られてました笑」「もはやどっちが親なのか分かりません笑」とコミカルに報告し、「#愉快家族」のハッシュタグとともに動画を投稿。動画内では、長女が大人びた口調で「JOYは人の話を聞かなすぎ」と父親にズバッと正論を突きつけており、タジタジになるJOYの様子が収められている。
長女から「ずっとJOYが喋ってるから 人の話を聞いてからJOYとかにたまにはした方がいいと思う」（原文ママ）と説明され、ひと区切りついたところでJOYが「でも…」と話し出すと、「待って、今話してるよね？」とさらに指摘を受けていた。
2人のやり取りに、コメント欄には「最高すぎる」「人生何周目だろ」「ちっちゃなママ」「かわいすぎ」「面白すぎる」などの声が寄せられている。
JOYは1985年4月15日生まれ、群馬県高崎市出身。雑誌『men’s egg』の看板モデルとして活躍し、現在はタレントとして多くのバラエティ番組に出演している。妻のmaiはファッション誌のモデルなどで知られる。2人は2019年6月に結婚し、20年10月に第1子女児が誕生した。
【動画】「JOYは人の話を聞かなすぎ」5歳長女がガチ説教されるJOY
maiは「昨晩もJOYくんは、はーちゃんにしっかり怒られてました笑」「もはやどっちが親なのか分かりません笑」とコミカルに報告し、「#愉快家族」のハッシュタグとともに動画を投稿。動画内では、長女が大人びた口調で「JOYは人の話を聞かなすぎ」と父親にズバッと正論を突きつけており、タジタジになるJOYの様子が収められている。
2人のやり取りに、コメント欄には「最高すぎる」「人生何周目だろ」「ちっちゃなママ」「かわいすぎ」「面白すぎる」などの声が寄せられている。
JOYは1985年4月15日生まれ、群馬県高崎市出身。雑誌『men’s egg』の看板モデルとして活躍し、現在はタレントとして多くのバラエティ番組に出演している。妻のmaiはファッション誌のモデルなどで知られる。2人は2019年6月に結婚し、20年10月に第1子女児が誕生した。