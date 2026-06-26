限定ビールも一度に味わえる　北海道でビールと音楽に酔いしれる大人のホリデー

北海道札幌市のサッポロガーデンパークにて、2026年6月27日〜28日の2日間、「SAPPORO BEER HOLIDAY（サッポロビアホリデー）」が開催される。“サッポロ”の定番ビールをはじめ、全9種類の生ビールを楽しむことができるほか、ステージなどの催しも充実。ビールを愛する大人たちのイベントだ。

ビールの美味しさ、楽しさを北海道で堪能！

「多彩なビールのおいしさを味わえるビールを愛する大人たちのイベント」（同社）というコンセプトで行われる 「SAPPORO BEER HOLIDAY」。

SAPPORO BEER HOLIDAY（サッポロビアホリデー）

「サッポロクラシック」や「サッポロ生ビール黒ラベル」などの定番ビールのほか、「開拓使麦酒ピルスナー無濾過」や北海道コンサドーレ札幌のホームゲーム会場限定「開拓使コンサエール」など、合計9種類を飲み比べできる。生ビールは一杯500円からと高コスパで、ビールに合うフードメニューも販売するという。

普段はあまり飲む機会がない限定品も一度に楽しめるとは、ビール好きにはうれしいイベントだ。

また、オリジナルビアグラスを1個200円（税込）で販売。このグラスに生ビールを注いで飲めば特別感が増しそうだ。もちろん、持ち帰ることもできる。

オリジナルビアグラス

ドリンク・フードのほかに、FM NORTH WAVEのスペシャルステージが開催され、DJによる音楽で会場を盛り上げる。「ビールを楽しむ時間にぴったりな大人の音楽の生演奏」（同社）もあり、お酒と音楽に酔いしれる贅沢な時間になりそうだ。

SAPPORO BEER HOLIDAY イベント詳細

開催場所：サッポロガーデンパーク煙突広場（北海道札幌市東区北7条東9丁目）

開催期間：2026年6月27日・28日 11時〜19時（18時半LO）

※雨天決行。台風等の荒天の際は中止になる場合あり

提供ドリンクメニュー

【画像】全9種の生ビールを飲み比べ レアな限定品も！（3枚）