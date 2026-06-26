人生は自分で楽しくできる 。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

人生が楽しくなる人の特徴

「人生がもっと楽しくなったらいいのに」

そう思っている人は多い。

だが実際には、毎日やるべきことに追われている。

仕事。家事。人付き合い。

気づけば一日が終わり、「今日も自分のための時間がなかった」と感じてしまう。

そして、多くの人はこう考える。

落ち着いたら始めよう。時間ができたらやろう。余裕ができたら挑戦しよう。

しかし、その「いつか」は意外とやってこない。

なぜなら、やるべきことは次から次へと現れるからだ。

一方で、人生を楽しんでいる人は少し違う。

彼らは、すべてを急いで片づけようとはしない。

むしろ、「本当に今これをやる必要があるのか？」を考え、自分がやりたいことのために時間を確保している。

「後回しにできるか？」と考える

そのために役立つのが、次のシンプルな習慣だ。

「これは後回しにできるか？」と考えるクセをつける 以下の質問について考えてみよう。

1．普段、不要なプレッシャーを感じていないか？

2．そうしたプレッシャーを手放すにはどうすればいいか？

3．他人から「もっと早く行動しろ」とプレッシャーをかけられていないか？

私たちのほとんどの行動は、やるべきタイミングを自分で選ぶことができる。今やっても、少し後でやることにしてもいいし、ものによってはさらに先延ばしにしてもかまわない。それなのにほとんどの人が、すべてのタスクを、できるだけ早く行うべき「緊急」のものであるかのように扱っている。このような生活はストレスがたまりやすい。人間は、つねに同じ速さでは動き続けられない。それに、すべてが緊急であるということは、何も緊急ではないのと同じである。したがって、1日を通してさまざまなタスクに取り組むときは、次のように自問してみよう。

「このタスクを今すぐ完了しないとどうなるだろうか？ 大きな影響があるだろうか？ それとも、これは緊急だと自分で思い込んでいるだけだろうか？」

この違いを認識すれば、本当にすぐに対応すべきものと、後回しにできるものとを区別できるようになる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

人生が一気に楽しくなる人は、特別な才能があるわけではない。

「やるべきこと」に追われるだけの人生ではなく、「やりたいこと」のために時間を使っているだけだ。

そのためには、すべてを急ぐのをやめることが大切である。

「本当に今やる必要があるのか？」

「後回しにしても困らないのではないか？」

そう問いかけるだけで、不要なプレッシャーは減っていく。

そして空いた時間を、自分がやりたいことに使う。

人生を楽しくする秘訣は、予定を増やすことではない。

本当に大切なことを後回しにしないために、それ以外を後回しにすることなのである。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）