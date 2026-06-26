脳の若返りや健康維持に最も効果的なのは、毎日自宅で血圧を測る習慣です。測定によって生活習慣と血圧の関連が「見える化」されると、意識が自然と改善に向かいます。研究でも、半年間の継続で血圧が有意に低下し、脳血管への負担軽減が証明されています。大切なのは気楽に続けること。脳のコンディションを知り、血管を労る生活を始めましょう。

科学的に裏付けられた「脳の若返り法」

「最近、人の名前が思い出せない」「将来、認知症になったらどうしよう」と不安に感じることはありませんか？脳の健康を守るために、脳トレやサプリメントを検討される方も多いですが、実はもっと身近で、科学的に裏付けられた「脳の若返り法」があります。

それは、自分の血圧を毎日自宅で測るという、ごくシンプルな習慣です。

生活習慣を「見える化」して脳を守る

私たちは毎日、食事をしたり、運動をしたり、仕事をしたりして過ごしていますが、その一つひとつの行動が血圧にどう影響しているかを意識することは稀です。

「何を食べたときに、血圧はどう変わるのか？」

「どんな行動をした後に、血圧が上がり脳に負担をかけているのか？」

毎日血圧を測ることで、こうした体の反応が手に取るように「見える化」されます。昨晩お酒を飲みすぎたり、塩分の強いものを食べたりした翌朝、血圧が高くなっているのを目にすれば、誰だって「今日は少し控えよう」という意識が自然に働きますよね。

このように自分の血圧を客観的に把握することで、無理な努力をしなくても生活習慣が自然と改善され、結果として血圧が下がっていくのです。

科学が証明した「測るだけ」の驚くべき効果

「測るだけで本当に下がるの？」と不思議に思われるかもしれませんが、これにはしっかりとした科学的根拠があります。

2020年にアメリカで公表された権威ある論文（出典：Circulation. 2020 Jul 28;142（4）:e42-e63.）では、決められた正しい方法で自宅での血圧測定を6か月間継続したところ、上の血圧（収縮期血圧）がおよそ4〜5mmHg低下したと報告されています。

わずか数ミリの差に思えるかもしれませんが、血圧を安定させることは、脳の細い血管にかかるダメージを劇的に減らすことを意味します。血圧が下がれば、脳への血流がスムーズになり、神経細胞に十分な栄養が届くようになるため、脳の寿命を延ばすことにつながるのです。

今日から始める「脳の守り方」

脳を守るための血圧測定には、いくつかのコツがあります。

●「いつもの自分」を知る： 毎日決まった時間（起床後や就寝前）に測りましょう

●リラックスして測る： 椅子に座り、1〜2分静かにしてから測定するのが正解です

●一喜一憂しない： 1回ごとの数値に一喜一憂するのではなく、1週間の平均を見るような気持ちで気楽に続けましょう

血圧測定は、いわば「脳のコンディション」を確認する鏡のようなものです。自分の体の声に耳を傾け、血管を労わる生活を楽しみながら始めてみませんか？10年後、20年後もクリアな頭で過ごすための最高の投資は、今、血圧計を手に取ることから始まります。

※本稿は『脳の専門医が教える 100歳までボケない脳』（ダイヤモンド社）をもとに編集したものです。