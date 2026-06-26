早い！強い！オランダ、開始３分で先制＆７分で追加点！日本の順位に関係する注目の一戦【W杯】
現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアが激突。ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に最下位での敗退が決まっている。
同じ時間にスウェーデンと戦っている、日本の順位に関係する注目の一戦。開始３分、いきなりスコアが動く。右サイドからファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、オランダが先手を取った。
勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブロビーが追加点を奪った。
決勝トーナメント１回戦で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
同じ時間にスウェーデンと戦っている、日本の順位に関係する注目の一戦。開始３分、いきなりスコアが動く。右サイドからファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、オランダが先手を取った。
勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブロビーが追加点を奪った。
決勝トーナメント１回戦で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！