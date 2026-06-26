キックオフ直後からオランダが猛攻だ。(C)Getty Images

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　現地６月25日、北中米ワールドカップのF組最終節で、オランダとチュニジアが激突。ここまでオランダは１勝１分で首位、チュニジアは連敗で既に最下位での敗退が決まっている。

　同じ時間にスウェーデンと戦っている、日本の順位に関係する注目の一戦。開始３分、いきなりスコアが動く。右サイドからファン・ヘッケが送った高速クロスがオウンゴールを誘い、オランダが先手を取った。

　勢いに乗るオレンジ軍団はさらに７分、FKからブロビーが追加点を奪った。
 
　決勝トーナメント１回戦で、F組の１位はモロッコ、同２位はブラジルと相まみえる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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