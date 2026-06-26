「今の方が若く見える」美人YouTuber、約10年間で9kg増加！ 比較ショットに「圧倒的に若々しくて素敵」
「今の方が若く見える」美人YouTuber、約10年間で9kg増加！ 比較ショットに「圧倒的に若々しくて素敵」
YouTuberの加藤ひなたさんは6月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。約10年前と現在の比較ショットを公開し、9kg増加した現在の姿に称賛の声が上がっています。
【写真】加藤ひなたの9kg増加比較ショット
「違いが歴然すぎる」加藤さんは「左39kg 右48kg 左の写真、約10年前なんだけど今の方が若く見える 脂肪は財産」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目が約10年前の姿、2枚目が現在の姿です。ほっそりした顔が少し丸くなったように見えますが、現在の方があか抜けた印象を受けます。
ファンからは「今の方が若く見える」「圧倒的に若々しくて素敵」「違いが歴然すぎる」「適度な脂肪って若さと美しさに不可欠ですね」「肌ツヤも最高です」などの声が寄せられました。
姿勢改善前後の比較ショットも5月29日の投稿では「運動や食事制限が死ぬほど嫌いな人は姿勢改善をおすすめする」と紹介し、姿勢改善前後の比較ショットを公開した加藤さん。顔や体のラインがはっきりと見えるようになっています。今後の投稿にも期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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