◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―スウェーデン（2026年6月26日 ダラス）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が25日（日本時間26日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の最終戦、日本代表（FIFAランク16位）−スウェーデン（同36位）の試合を中継するNHKに解説として出演。同時刻にキックオフしたF組のオランダーチュニジア戦の試合経過に“一言”で反応した。

他グループの試合結果によってはスウェーデン戦前に1次リーグ突破が決まる可能性もあったが、持ち越しに。日本はスウェーデンに勝つか引き分けで、2位以上で決勝トーナメントに進出する。

試合開始から5分、実況の曽根優アナウンサーが、現時点でF組首位のオランダがチュニジア相手に前半3分に先制点を挙げたことを伝えると「でしょうね」と一言で返し、日本の試合に集中した。

SNSでは「もうオモロい」「めっちゃ笑った」「他の結果全然興味示さないで日本の目の前の試合全力なの好き」などの反応があった。

“解説者デビュー”を果たした前回の22年カタール大会から4年、今回も独自ワード満載の神解説で話題を呼んでいる本田。初戦のオランダ戦では小宮山晃義アナとの息の合ったやり取りを見せたが、今回の実況は多くの国際大会で実況経験がある曽根アナ。カタールW杯では日本がドイツに金星を挙げた一戦を実況した。