右内転筋肉離れで出場選手登録抹消中の広島・栗林良吏投手（２９）が、２６日のファームリーグ・ＤｅＮＡ戦（横須賀）で復帰登板することが２５日、わかった。この日は広島県廿日市の大野練習場で、キャッチボールなどで汗を流した右腕。１軍再昇格へ向けて最初のステップながら、チームを勝利に導く投球をすると意気込んだ。

栗林らしい言葉だった。復帰登板でのテーマを聞かれると、即答した。「チームが勝つための投球ができたらなと思います」。復帰戦から、１００％の勝負師の顔でマウンドに上がる。

長い回を投げ抜く準備は万全。全球種を投げることにも不安はない。２０日には、故障後初めてシート打撃に登板。３回を想定し秋山や堂林、末包ら打者１１人を相手に約５０球を投げ込んだ。

「内容も結果も、良かった。イニングに関しては、もう（長い回を）投げられる準備はできています」。３月から意識してきた「体の開き」の修正にも、確かな手応えがあった。

５月２２日・中日戦の初回に、右内転筋肉離れを発症。翌２３日に出場選手登録を抹消された。抹消時の成績は４勝２敗、防御率１・１５だった。

リハビリ期間中、１軍戦は「ほぼほぼ見ていた」。テレビ画面の向こうで奮闘する仲間の姿は、背番号２０の心に火をつけた。特に自身を手本と慕い、リリーフから先発に転向し、チームトップの６勝を挙げている岡本の存在が励みになった。

「うれしいですし、刺激にもなっています。開幕１軍を２人で争ってきた仲だし、離脱前もそういう会話をしていました。先を越されているというか、今は僕が追う立場。岡本に負けないようにやりたい。岡本の試合を見てそう思っています」

登板数を重ね、投球回を伸ばしていけば１軍再昇格が視界に入る。「１軍で活躍したい気持ちは、ずっと持っています。３軍にいる期間、１軍に上がっている選手を見て、自分もそこに食い込みたいと思った」。誰もが待ち望むマウンドへ、栗林が一歩を踏み出す。