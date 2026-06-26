映画やドラマ、マンガなどの真相や今後の展開を推理する考察動画が流行している。映画やドラマ、書籍などの時評を行う大島育宙さんは「毎週の放送や連載で与えられた『ネタ』をもとにどこまで説や解釈を広げられるかという一種のスポーツになっている」という――。

※本稿は、大島育宙『なぜあなたの感想はふつうなのか』（大和書房）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／pressureUA ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pressureUA

■若者は「正解を求めている」わけではない

さて、「考察」の辞書的な意味は「物事をよく考え、調べること」ですが、今のエンタメ作品について使われる「考察」にはもっと多くの複雑なニュアンス・文脈が含まれているように思われます。

例えば近年の考察ブームでは「犯人予想」や「展開予測」の意味で「考察」が使われることが圧倒的に増えていますが、先の展開に関係のなさそうな過去の描写でも「ここに映っている物にはこんな意味・機能があるのではないか？」とか「明言されなかったが、実はこの登場人物はこの時こんなことを考えていたのではないか？」という「裏側の推測」も「考察」という単語に含まれています。

「考察」ブームについて「最近の若者は正解を求めている」という分析をよく見かけますが、私はこれは明確に違うと考えています。むしろ「正解を一つに絞らず、できるだけ多くの切り口を持つことを楽しむ」という傾向がとても強くあります。

その証拠に、例えば毎週地上波放送のミステリドラマの「考察」動画を投稿し続けるYouTuberの多くは、放送中に説をどんどん変更します。「これもあり得る」「あれもあり得る」と様々な方向性を示していかないと動画を頻繁に更新できないからです。

考察が白熱しているドラマなら、最終回を迎えるまでの3カ月の間にできるだけ毎日動画を出したいのです。次のクールに同じくらい白熱する考察ドラマが来るとは限らないので、必死に動画のネタを毎日絞り出します。

画像＝大島育宙【エンタメの話】【映画・ドラマ】より

■もはや「考察」は一種のスポーツに

「情報を出せば出すほどインプレッションが集まり、プレゼンス（存在感）が高まる」という今のネット時代の生存戦略としては正しい行動ですし、観ている方も「いろんな予想があって面白い」と楽しんでいます。（私自身も、考察ネタが多そうで自分も面白く観られそうなドラマには途中から参加してノリを楽しむこともあります）

「正解を求めている」という分析が生まれたのは、YouTubeのサムネイルや切り抜きで強調されたテロップ、動画のタイトルの影響だと思われます。「犯人確定」とか「すべてがわかってしまいました」などと目を惹く断言を載せて興味を集め、動画を再生させるのはYouTubeのごく普通のテクニックです。

しかし大抵の動画は、再生してみると断言はしていません。つまり、毎週の放送や連載で与えられた「ネタ」をもとにどこまで説や解釈を広げられるかという一種のスポーツになっていて、そこには「正解を求める」態度はむしろ希薄です。作品に毎週翻弄される姿を見せる、批評というよりもどちらかと言えば「ゲーム実況」に近い、と私は見ています。

■推理を外しても問題ない

「考察」が過熱して「説」が乱立すると「もうわからないから私はこの説で行きます！」と宣言するノリが生まれます。

私自身も、ミステリ系のドラマが最終回に近づくと「一応、犯人予想はこの人で行きます」と表明したりします。これ自体はミステリの醍醐味であり、とても楽しいものです。

写真＝iStock.com／whyframestudio ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／whyframestudio

特徴的なのは、その予想を各自が「信じている」ように表明することです。他の人は違うかもしれないし、実際のオチは違うかもしれないが、自分はこの犯人像を信じる、と言うように、「腹を括ってみせる」スタンスが珍しくありません。まるで馬券を買うように。

作品の物語自体の価値をこちらが見抜くのではなく、物語を自分ごととして抽出して引き受け、もはや物語の中身から遊離してエンジョイしているところは「推しを推している自分が好き」になれる推し活とも似ています。

数年前までは予想や推理を外すと「外しましたね」「こいつ外すから信用できない」など、心無いコメントが来ることは当たり前でしたが、最近はめっきり減りました。

■責任は負わない

代わりに「外れたとしても面白い説です！」などと言われる風潮が確実に高まっています。また、大きく外したとしても、それまでの論理展開やスタンス表明がしっかりエンタメになっていれば「的中はしないけどこの人の考察は好き」と支持される場合も珍しくありません。これは「正解を求める」態度とは真逆のノリです。

「コメント欄の時代になった」こともこのブームに大きく影響しています。動画を投稿するとコメント欄に様々な説が集まり、その説にリアクションしているだけでもう1本動画が撮れてしまいます。そうして効率的に無限ループを作って「考察動画」や「考察ポスト」が量産される作品が、「考察」のフィールドでは“成功”となります。

「あんな説もある」「こんな説もある」と広げることを楽しむのが、今の「考察」のムードです。翌週にはまた要素を足して新しい説を作るので、大きな結論に責任を持つ時間はありません。批評のように仮説を立て、検証する時間もありません。「今の時点ではこう思った」とどんどん点で記録していくことが繰り返されます。

■本当の「考察」との違い

「感想」は「自分はこう思った」と「自分」に主体性を置きますが、今の「考察」は作品について、こう「も」思った、というスタンスで、責任を回避・先送りするニュアンスがあります。

そもそも論文などで「考察」という言葉が使われる時には、「問題提起」や「仮説」を「実験」などで検証して、その結果について分析する段階を指します。その後に「結論」を導くことになり、「考察」は仮説検証の1ステップだけを指します。

これがとても象徴的で、「ちゃんとした手順を踏んでるわけじゃないから反論されても困るけど、とりあえずこんなこと思いついたんですけど」という、検証や思考のライトさを強調するニュアンスが「考察」という言葉には含まれているのです。

動画投稿のタイトルに「踊ってみた」「歌ってみた」など「〜してみた」が型になるジャンルがありますが、それが即時的な考察動画では「考えてみた」という形で表出しています。

■大事なのは内容ではなく目新しさ

今のブームにおける「考察」には、「あらゆる描写に意図や裏があると思い込む」という傾向があります。

犯人や作者がしたことにはすべて「わざと」か「裏の意味」がある、と思い込んでしまう。現実世界で自分の健康やお金に関わる話の中で出てきたら絶対に疑うような因果関係や論理展開であっても、新規性（目新しさ）を強調さえできれば受け入れられてしまう土壌があります。

例えば「主人公の後ろを通った車のナンバープレートの番号を足し算するとキャストの年齢になる」というようなレベルの説が「確かに！」「本当だ」と持て囃されたりします。その数字を劇中の車の持ち主が選んだのか、ストーリーには関係なく遊び心で制作陣が仕込んだのか、などの説明や解釈がないまま、点と点を強引に結んだだけで「成立」し「新しい」とされる空気があります。

写真＝iStock.com／Muhammad Faris ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Muhammad Faris

これは極端な例ですが、とにかく新しければ歓迎され、「だから何なのか」説明がないまま、これとこれが成立するのではと太線で結ぶ遊びの要素が「考察」にはとても大きいです。

お祭りの掛け声のように「説」と「確かに！」が交わされている、記号的なコミュニケーションの空間になりやすい。大袈裟に聞こえるかもしれませんが、無邪気な都市伝説が現実の政治や社会に悪影響を与える陰謀論に繋がっていることとも私は似ていると思います。

■作品の価値にはほとんど興味がない

「謎」に熱中するあまり、作品それ自体の価値にはほとんど興味がない、というのも考察ファンダムの特徴です。

作品自体に既に熱中していることが前提なので、作品の評価を改めてする必要がない、というのもわかるのですが、毎週の放送直後の感想の動画で「今回はこの場面が面白かったですね」の一言もなく、いきなり犯人の手がかりにすっ飛ぶ動画も珍しくありません。「感想」や「批評」と、「考察」には距離があると感じるのはこういうところです。また、考察動画には、ドラマとしての評価や同じジャンルの先行作品の影響などを語る空気はほとんどないのが「批評」との大きな違いです。

大島育宙『なぜあなたの感想はふつうなのか』（大和書房）

このように、現在「考察」という言葉やスタンスが盛り上がっていることには様々な特徴や原因があり、時代の流れとして納得がいきます。

しかし、今流行っている「考察」の多くで見られるのは、責任を棚上げにしてその瞬間をインスタントに熱中する姿勢であり、正直、誰でもできてしまうことです。次の作品を観る時に陶冶され、培われ、残っている要素が少ない見方です。そのような熱中は楽しい反面、エンタメへの時間の使い方としてはとても一面的でもったいないと私は思います。

「ああかも、こうかも」で終わらせるのではなく、仮説や結論から逃げず、少しでも批評に近い考察をした方が、長期的に見て、豊かにエンタメやフィクションと接することができるのではないでしょうか。

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大島 育宙（おおしま・やすおき）

お笑い芸人

1992年生まれ、東京都出身。東京大学法学部卒業。2017年、お笑いコンビ「XXCLUB」でデビュー。タイタン所属。TBSラジオ『こねくと』では毎週火曜の「空閑時評」にレギュラー出演、フジテレビ『週刊フジテレビ批評』ドラマ辛口放談にコメンテーター、Eテレ『太田光のつぶやき英語』に英語インタビュアーとしてレギュラー出演。TBS『サンデー・ジャポン』MX『5時に夢中！』『バラいろダンディ』にコメンテーターとして不定期出演。ポッドキャスト「無限まやかし」「炎上喫煙所」「ペーパードライブ」の他、『Quick Japan』『ROCKIN'ON JAPAN』などでの連載も執筆中。YouTubeでは映画やドラマの時評を配信、登録者は16万人（2026年3月時点）。

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（お笑い芸人 大島 育宙）