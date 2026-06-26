誰も住んでいないのに税金が6倍に!? 遠方の実家を放置していたら、市役所から突然の通知が…。このまま無視していると、本当に高額な請求が来るのでしょうか？

実家が空き家でも、すぐに固定資産税が6倍になるわけではない

実家が空き家のままでも、それだけで固定資産税がすぐに6倍になるわけではありません。「固定資産税が6倍になる」といわれるのは、土地に適用されている「住宅用地特例」が外れる可能性があるためです。

住宅用地特例とは、住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする制度で、住宅1戸につき200平方メートルまでの小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が6分の1に軽減されます。

そのため、特例が外れて通常の課税に戻ると、「最大で6倍」と表現されることがあります。ただし、実際の税額は土地の広さや評価額、都市計画税の有無などによって変わるため、必ずきっちり6倍になるとはかぎりません。

注意したいのは、空き家であること自体よりも、管理されず周囲に悪影響を与える状態になっていないかです。庭木が伸び放題になっている、屋根や外壁が壊れている、害虫や不法侵入の心配があるといった場合は、早めの対応が必要です。



固定資産税が高くなるのは勧告を受けたあと

固定資産税が高くなる可能性があるのは、空き家が「特定空家」や「管理不全空家」と判断され、市区町村からの助言や指導に対応せず、勧告を受けた場合です。

特定空家とは、倒壊の危険がある、衛生上よくない、景観を大きく損ねているなど、周辺に悪影響を及ぼすおそれがある空き家を指します。また、管理不全空家は、特定空家になる前の段階で、管理が不十分と判断される空き家です。

税額が上がる流れは、いきなりではありません。空き家の管理状態に問題があると、市区町村から改善を求める指導が行われます。その後も必要な対応をしないでいると、勧告を受け、住宅用地特例の対象から外れる可能性があります。

そのため、市区町村から通知や連絡が来た場合は放置しないことが大切です。すぐに修繕できない場合でも、担当窓口に相談し、今後どのように対応するかを伝えましょう。早めに相談しておけば、税負担の増加や近隣トラブルなど、状況の悪化を防ぎやすくなります。



固定資産税の増加を避けるには早めの管理や活用が大切

固定資産税の増加を避けるには、まず空き家を危険な状態にしないことが重要です。定期的に換気する、雨漏りや外壁の破損を確認する、庭木や雑草を手入れするだけでも、近隣トラブルや行政からの指導を防ぎやすくなります。

また、遠方に住んでいて自分で管理できない場合は、親族に見回りを頼む方法も考えられます。それが難しい場合は、空き家管理サービスや地元の不動産会社に相談するのも一つの方法です。費用はかかりますが、放置して修繕費や税負担が大きくなるより、結果的に負担を抑えられる可能性があります。

今後使う予定がない実家の場合は、売却や賃貸、解体も選択肢に入ります。建物の状態がよければ中古住宅として売れる可能性があり、立地によっては貸し出せるかもしれません。一方で、老朽化が進んでいる場合は、解体して土地として売却することで、買い手が見つかりやすくなるケースも考えられます。

ただし、解体には注意も必要です。建物を取り壊すと住宅用地特例が使えなくなり、土地の固定資産税が上がる可能性があります。解体後の税負担も含めて、事前に自治体や専門家へ確認してから判断しましょう。



実家の空き家は放置せず、状況に合う対策を選ぼう

実家が空き家になっているだけで、すぐに固定資産税が6倍になるわけではありません。税負担が増える可能性があるのは、管理不足によって「特定空家」や「管理不全空家」と判断され、市区町村から勧告を受けた場合です。

実家に誰も住まなくなったら、まずは家の状態を確認し、庭や建物を最低限管理することが大切です。そのうえで、将来使う予定があるのか、売るのか、貸すのか、解体するのかを考える必要があります。迷う場合は、自治体や専門家に相談し、実家に合った対策を選びましょう。



出典

国土交通省 アキヤリバース 空家法とは

国土交通省 空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報

東京都主税局 「特定空家等」または「管理不全空家等」に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー