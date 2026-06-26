変化の激しい時代を生き抜くには、どのような進路選択が重要なのか。麗澤大学工学部教授の宗健さんは「数学が得意だから理系、苦手だから文系、という決め方はもう時代に合っていない。むしろ数学が苦手でも理系に進んだほうが、卒業後の選択肢は広がる」という――。

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■「私大250校削減」のインパクト

文部科学省の有識者会議（2040年を見据えて社会とともに歩む私立大学の在り方検討会）が、私立大学のあり方を再定義する方向で議論を進めている。

議論のなかで、2021年に62.7万人だった大学進学者数は、2040年には約46万人と約27％も減ると予想されており、地方の小規模大学の存続に影響を及ぼす可能性が指摘されている。

同時に、私立大学の分野別学生比率の偏りも指摘されている。私立大学では、理学2.3％、工学12.0％、農学2.1％といったように理工系入学者の割合が諸外国に比べても低く、OECD平均よりも大幅に低いと指摘されている。

そして、2026年4月23日に開催された財政制度等審議会 財政制度分科会が大学削減の数値目標案を示した。これが、「私立大学250校規模の削減」というニュースになり、大きな話題になった。

これだけ進学者数自体が減ってくると、現状でも私立大学の過半数（約53.2％）が定員割れしていることから、私立大学の250校規模の削減というのは、荒唐無稽な話とも言えない。

■「数学が得意なら理系」なのか

これから大学を目指す子どもと親にとっては、「どの大学に行くか」だけでなく「どの学部を選ぶか」が、これまで以上に重い問いになってくる。

このとき、学部選びで多くの家庭が最初にぶつかるのが、文系か理系かという分かれ道だ。そしてその判断はたいてい「数学が得意か苦手か」で決まる。

だが、この前提そのものが、実はもう古くなっている。

それは、コンピュータやソフトウェアの進歩によって、学生に求められる数学の力が昔と変わってきていることが背景にある。

そして、大学受験で設定されている数学科目も、入学後に学ぶことと直結しているとは限らないことがある。

実際、トップ校の入試は入学後の準備というより選抜のための能力テストの色合いが強い。例えば、東大理科三類は実質的には医学部だが、二次で数学がバリバリ出る一方、臨床現場の日常業務では高度な数学を直接使う場面は少ないことは想像に難くないだろう。

入試で問われることと入学後に必要なことは、必ずしも一致しないのだ。

■受験と入学後の大きなズレ

大学入試で問われる力と、入学後や社会で必要になる力の間には、年々大きくなるズレがある。

きっかけは1980年代のパソコンの普及だ。それ以前はすべて手計算で、数学が分からなければ何も計算できなかった。「数学ができる」ことが、数学が必要な研究や実務ができることとほぼ同義だったのである。

ところがパソコンの登場で状況は変わる。

数学が分からなくても機械が計算してくれるようになった。

もちろん、計算結果の解釈には数学の素養は必要だが、1990年代までのように計算用のプログラムを自分で書く必要はかなり少なくなり、市販ソフトがかなりの計算をこなしてくれるようになった。

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「計算を実行すること」と「数学を理解していること」が、すっかり切り離されてしまったわけだ。

それでも大学入試は今も「手計算で解く力」を測り続けている。

一方、入学後に問われるのは計算そのものではなく、「何を計算すべきか」「結果をどう読むか」というまったく別の力だ。ここに受験と入学後の大きなズレがある。

■理系でも数学がそれほどいらない分野がある

文系か理系かを「数学の得意・不得意」で決めるべきではない理由には、二つの面がある。

一つは、理系でも数学（正確には計算）がそれほどいらない分野がある、ということだ。

農学系や生物系であれば、有名大学でも数学IIIを課さない理系学部が存在する。こうした学部ではフィールドワークや観察、実験が中心で、高度な微分積分を日常的に使うわけではない。

実験データ等の処理も計算自体はソフトがやってくれる。「数学が苦手だから理系は無理」と、最初から選択肢を狭めるのは、もったいない話なのだ。

意外に思われるかもしれないが、これは医学部にも当てはまる。

一般に医学部の数学は数学IIIまでが範囲とされるが、一部の私立大学では数学IIIを課さない医学部が存在する。

さらに踏み込んだ例が弘前大学医学部である。同学部は令和3年度（2021年度）入試から、個別試験の「英語・数学」をやめ、科目の枠を明示しない「総合問題」に切り替えた。

事実上、二次から数学という独立科目が外れ、共通テストでしか数学を使わずに国立医学部を目指せる珍しい選択肢が生まれた。

この措置は令和7年度（2025年度）入試から廃止され、いまは数学・英語に戻っているが、国立の医学部ですら個別試験から数学を外す判断があり得るということだ。

入試科目は固定された前提ではなく、各大学の都合で動くものなのだ。

■文系学部に入って「数学」を使うことがある

もう一つの面はその逆だ。

文系に進んでも、数学がある程度分からないと立ち行かない分野がある。

代表が経済学、社会学、経営学で、パソコン普及前は大規模な計量分析は非常に手間がかかったが、1990年代にコンピュータが普及してくると、回帰分析をはじめとする統計手法が研究でも実務でも当たり前になった。

自分でプログラミングすることまではいらないが、数学が分からないとこうした分析にはついていけない。

「数学が苦手だから文系にしよう」と考えても、いざ入学してみると数学に追われる、という場合があるわけだ。

こうした流れは入試にも表れ始めている。

象徴的なのが早稲田大学政治経済学部だ。看板学部として知られる同学部は、2021年度入試から一般選抜で大学入学共通テストの「数学I・A」を必須科目にした。

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それまでの一般入試は外国語と国語を必須とし、地歴と数学はどちらか一方を選べばよく、地歴を選択すれば数学をまったく解かずに合格できた。

この変更で、「文系三科目（英語・国語・社会）だけで難関私大の看板学部に入る」という長年定着したルートが不安定になった。経済学を中心に学ぶ学部が、数学を避けてきた受験生をふるいにかけ始めた、と言ってもよい。

つまり、「数学が得意だから理系、苦手だから文系」という単純な振り分けは、もうやめたほうがいい。数学の点数が低いからと理系を諦める必要はないし、文系を選んでも数学から逃げきれるとは限らないのだ。

■理系を勧めるのは「出口」が違うから

では何を基準に選べばいいのか。私は「出口」、つまり卒業後にどうなるかで考えることを勧めている。

最も大きいのは就職活動での出口がまるで違うことだ。理系には「理系枠」という採用ルートがあり、文系の総合職一括採用とは競争の構造そのものが異なる。

大学や研究室の推薦を受けることや、専門職・研究職への道なども考えやすい。「数学が苦手でも理系に進んだほうがいい」と私が言うのは、この出口の違いを見据えてのことだ。

■機械・電気・電子では大学院進学が「当たり前」

もう一つ知っておいてほしいのは、理系も一枚岩ではなく、分野で進路が大きく違うことだ。

とくに機械・電気・電子といったものづくり系では、学部卒で就職せず大学院（修士）に進むのが多数派になっている。

文科省の令和6年度学校基本調査によると、学部卒業者全体の大学院進学率は、およそ8人に1人、12％程度にすぎない。

ところが理工系に絞ると景色は一変する。

たとえば、東京科学大学（旧東京工業大学）や九州大学工学部では、およそ9割の学部生が大学院に進むという。機電系では「6年でひと区切り」が事実上の標準で、学部の4年間は通過点にすぎない。

就職市場では「院卒」は学部卒とは別格の扱いを受けることが多く、技術職の門戸の広さ、初任給、配属先のいずれも違ってくる。

これらの分野を選ぶなら、大学院まで進む前提で時間とお金の計画を立てておいたほうがいい。

なお、情報系のように学部卒で就職する人が多い分野もある。「理系はみんな院に行く」と一般化できるわけではないのだ。

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■受験は「入口」にすぎない

「とはいえ理系の受験は数学が大変では」と思う人もいるだろう。だが入り口のハードルは世間で思われているほど高くない。

私立であれば数学Iだけで受けられる理系学部もある。

数学IIIが必須だと思い込んで最初から候補から外す受験生や保護者は多いが、選択肢はもっと広い。「数学が苦手でも理系に進む」ことは、制度上は十分に可能なのだ。

大事なのは受験をゴールだと考えないことだ。受験は入口にすぎない。

入学後の4年間（分野によっては大学院の2年間も含めて）その学問をどれだけ使い、卒業後どの方向に進みたいのか。

そこまで見据えて、「入りやすさ」ではなく「出てからどうなるか」から逆算する。それがこれからの学部選びの基本になる。

そして、行けるのなら、なんとなくでも、大学には行っておいたほうがいい。

そのとき、理系も真剣に検討してみてほしい。

数学が苦手だという理由だけでその可能性を最初から閉ざすのは、あまりにもったいない。

そして、未来は、できるだけ選択肢が多い方がいい。

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宗 健（そう・たけし）

麗澤大学工学部教授

博士（社会工学・筑波大学）・ITストラテジスト。1965年北九州市生まれ。九州工業大学機械工学科卒業後、リクルート入社。通信事業のエンジニア・マネジャ、ISIZE住宅情報・FoRent.jp編集長等を経て、リクルートフォレントインシュアを設立し代表取締役社長に就任。リクルート住まい研究所長、大東建託賃貸未来研究所長・AI-DXラボ所長を経て、23年4月より麗澤大学教授、AI・ビジネス研究センター長。専門分野は都市計画・組織マネジメント・システム開発。

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（麗澤大学工学部教授 宗 健）