◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第１日（２５日、ミネソタ州ヘーゼルティンナショナルＧＣ＝６７６０ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、２０１９年ＡＩＧ全英女子オープン覇者の渋野日向子（サントリー）が５バーディー、１ボギー、１トリプルボギーの１アンダー７１でホールアウトした。

１０番から連続バーディーでスタートしたが、１６番パー４で痛恨のトリプルボギーをたたいた。ティーショットを右の池付近のブッシュに打ち込み、球は見つからず。グリーンを捉えるまで４打を要した。

７メートル近いボギーパットはカップ縁で止まった。ここでまさかの事態が。タップインしようとした２パット目は、パターのヘッドが球に触れるもカップインせず。結果、３パットを要してしまった。

２オーバーで迎えた後半に３つスコアを伸ばして巻き返した。最終９番はピン右手前４メートルのフックラインを沈めてバーディーで締めた。

渋野はホールアウト跡に「スタートと２ホール目とバーディー、バーディーでいいスタートを切れた。途中でトリプルを打ったり、悔しいホールがあったなかで、よく切り替えて後半盛り返せたなとは思う」と振り返った。

コースの印象については「今日は前半はアゲンストだと距離が長い所もあって、ちょっと嫌なホールもあった。池が絡んでいる１６番も嫌がってしまったりとか。そういう所で体が反応してしまってミスショットが多かったけど、グリーンは本当にきれいで癖もない。しっかり自分が打ち出したい所に打てば入ってくれる感じではあった」と語った。

最後のバーディーでアンダーパーとし、まずまずの位置で初日を終えた。「ショットがいまいちではあるので、しっかり今から練習をして、パッティングもいい状態で明日臨めるように頑張りたい。明日はもっといい位置で終われるように。とりあえず、いいスタートが切れたと思って、明日も頑張ります」と意気込んだ。