ホワイトソックスファンとして知られるレオ14世教皇に、2005年ワールドシリーズ第1戦の最後のアウトで使われたボールが贈られた。AP通信によると、元ホワイトソックス捕手A.J.ピアジンスキーがバチカンを訪れ、当時の記念球を手渡したという。

レオ14世はシカゴ出身で、教皇就任前はロバート・プレボスト神父として知られていた。2005年のワールドシリーズ開幕戦も球場で観戦しており、ホワイトソックスがアストロズを破って88年ぶりの世界一へ向かう歴史的な瞬間を見届けた。球団本拠地のレート・フィールドには、教皇が座った座席を示す記念展示も設置されている。

教皇就任後もホワイトソックスとの縁は続いている。元主砲ポール・コネルコからサイン入りユニホームを贈られたほか、殿堂入り選手ネリー・フォックスのバットも所有。球団は8月11日のレッズ戦で教皇をテーマにした特製帽子を配布する予定で、地元シカゴでは“教皇効果”による盛り上がりも続いている。

そのホワイトソックスは今季、日本から加入した村上宗隆（26）を中心に再建を進めている。昨季は歴史的な低迷に苦しんだが、若手選手の成長とともに将来への期待も高まりつつある。2005年の世界一を象徴するボールが教皇のもとに届けられたことは、栄光の歴史を振り返る出来事であると同時に、新たな時代への希望を感じさせる話題でもある。

教皇レオ14世と村上宗隆。一見接点のない二つの存在が、いまホワイトソックスという球団を通じて注目を集めている。シカゴ南部の名門は、過去の栄光と未来への期待を同時に背負いながら再建への道を歩んでいる。