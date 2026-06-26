ジョイフルの子育て世帯全力応援企画「キッズ半額キャンペーン」開催

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　ファミリーレストラン「ジョイフル」は、公式アプリ会員限定で対象のキッズメニューを半額で提供する「キッズ半額キャンペーン」を、きょう26日午後3時から29日午後2時59分までの4日間限定で実施する。

【メニュー写真】ハンバーグプレート＆カレープレートなどが半額に

　長引く物価高騰で家計負担が増すなか、子育て世帯を応援する企画として展開。過去の開催時にも好評を集めた企画で、今回はジョイフル公式アプリ限定クーポンとして提供される。期間中は対象メニュー5品を何度でも半額で利用できる。

　期間中は既存会員に加え、新たにアプリをインストールした人にもクーポンを配布する。クーポンは対象店舗で利用でき、1回の提示で対象商品を複数注文することも可能だ。

■対象商品

・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）
　569円（税込625円）→285円（税込313円）
　テイクアウト：599円（税込646円）→300円（税込323円）

・キッズカレープレート（おもちゃ付）
　499円（税込548円）→250円（税込275円）
　テイクアウト：539円（税込582円）→270円（税込291円）

・キッズうどんプレート（おもちゃ付）
　499円（税込548円）→250円（税込275円）

・キッズドリアプレート（おもちゃ付）
　669円（税込735円）→335円（税込368円）
　テイクアウト：699円（税込754円）→350円（税込377円）

・キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付）
　569円（税込625円）→285円（税込313円）

※キッズメニューの注文は小学生以下限定
※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品注文の方に限る。
※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる
※鹿児島県の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店では実施しない