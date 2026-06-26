【きょうから】ジョイフル、キッズメニューが半額に 4日間限定で家計応援キャンペーン実施
ファミリーレストラン「ジョイフル」は、公式アプリ会員限定で対象のキッズメニューを半額で提供する「キッズ半額キャンペーン」を、きょう26日午後3時から29日午後2時59分までの4日間限定で実施する。
【メニュー写真】ハンバーグプレート＆カレープレートなどが半額に
長引く物価高騰で家計負担が増すなか、子育て世帯を応援する企画として展開。過去の開催時にも好評を集めた企画で、今回はジョイフル公式アプリ限定クーポンとして提供される。期間中は対象メニュー5品を何度でも半額で利用できる。
期間中は既存会員に加え、新たにアプリをインストールした人にもクーポンを配布する。クーポンは対象店舗で利用でき、1回の提示で対象商品を複数注文することも可能だ。
■対象商品
・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）
569円（税込625円）→285円（税込313円）
テイクアウト：599円（税込646円）→300円（税込323円）
・キッズカレープレート（おもちゃ付）
499円（税込548円）→250円（税込275円）
テイクアウト：539円（税込582円）→270円（税込291円）
・キッズうどんプレート（おもちゃ付）
499円（税込548円）→250円（税込275円）
・キッズドリアプレート（おもちゃ付）
669円（税込735円）→335円（税込368円）
テイクアウト：699円（税込754円）→350円（税込377円）
・キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付）
569円（税込625円）→285円（税込313円）
※キッズメニューの注文は小学生以下限定
※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品注文の方に限る。
※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる
※鹿児島県の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店では実施しない
【メニュー写真】ハンバーグプレート＆カレープレートなどが半額に
長引く物価高騰で家計負担が増すなか、子育て世帯を応援する企画として展開。過去の開催時にも好評を集めた企画で、今回はジョイフル公式アプリ限定クーポンとして提供される。期間中は対象メニュー5品を何度でも半額で利用できる。
■対象商品
・キッズハンバーグプレート（おもちゃ付）
569円（税込625円）→285円（税込313円）
テイクアウト：599円（税込646円）→300円（税込323円）
・キッズカレープレート（おもちゃ付）
499円（税込548円）→250円（税込275円）
テイクアウト：539円（税込582円）→270円（税込291円）
・キッズうどんプレート（おもちゃ付）
499円（税込548円）→250円（税込275円）
・キッズドリアプレート（おもちゃ付）
669円（税込735円）→335円（税込368円）
テイクアウト：699円（税込754円）→350円（税込377円）
・キッズミートスパゲティプレート（おもちゃ付）
569円（税込625円）→285円（税込313円）
※キッズメニューの注文は小学生以下限定
※クーポンの使用は、同一伝票にて半額対象商品以外に、単品299円（税込328円）以上の商品注文の方に限る。
※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる
※鹿児島県の奄美長浜店、奄美龍郷店、徳之島店、奄美空港店、奄美入舟店、種子島西之表店では実施しない