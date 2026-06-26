◇W杯北中米大会1次リーグE組 ドイツ 1―2 エクアドル（2026年6月25日 米国ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組最終第3戦でドイツ（FIFAランキング9位）はエクアドル（同23位）にドイツは1―2で敗れ、今大会初黒星を喫した。

開始2分にFWサネ（ガラタサライ）が先制点。左サイドのスローインからボールがつながり、最後はMFウィルツ（リバプール）からパスを受けて左足で左隅を打ち抜いた。連勝発進の中でいずれも先発しながら貢献度が低いとして批判を浴びていたアタッカーが見返す活躍を見せた。

しかし、2連勝で既に1位突破を決めていたこの日は先制こそしたものの、突破の望みをつなぐには勝つしかない3位のエクアドルに苦戦。前半9分に追いつかれると、追加点を奪えない展開が続き、突破への執念を見せる相手に後半32分に勝ち越しを許した。

DFキミヒ主将は「早い段階で先制したが、その後は多くのボールロストがあって相手を勢い付かせた。後半に関しては負けるべくして負けたと言わざるを得ない」と指摘。既に1位突破を決めたいたことが気の緩みにつながったとの見方については「我々は間違いなく勝ちたいと思っていた。どうしてもこの試合に勝ちたかった」と否定。国際Aマッチの連勝が11で止まり、水を差される形となった決勝トーナメントに向けては「毎試合1、2失点するようなことがあってはならない、ボールロストの割合を徹底的に抑える必要がある」と力を込めた。

ナーゲルスマン監督は「最初の10分間は非常に良かったが、その後は少し自滅気味。後半はボール保持のコントロールを失い、守備に回る時間が長くなり過ぎた」と振り返った。