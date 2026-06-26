朝ドラ『風、薫る』が放送延期 “理由”にネット納得「それは仕方ない」
見上愛と上坂樹里がW主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』の放送スケジュールが26日、変更された。25日午前7時半ごろに発生した岩手県沖を震源とする地震の影響と、開催中の「FIFAワールドカップ2026」の生中継に伴うもので、25日・26日に予定されていた第64回、第65回は休止となり、翌27日にスライド放送される。
【写真あり】分かりやすい！放送延期スケジュールを公開
NHKは、公式Xや番組公式ホームページを通じて放送変更を発表。休止となった第64回、第65回は翌27日にスライドして放送される予定で、「番組のファンのご家族やご友人に知らせていただけると幸いです」と呼びかけた。
突然の放送変更に対し、SNSでは視聴者から「それは仕方ない」「アナウンス助かります」「土曜の朝が楽しみ」といった反応が相次いだ。地震報道や国際的なスポーツイベント中継に伴う編成変更だけに、理解を示す声が目立っている。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。
【写真あり】分かりやすい！放送延期スケジュールを公開
NHKは、公式Xや番組公式ホームページを通じて放送変更を発表。休止となった第64回、第65回は翌27日にスライドして放送される予定で、「番組のファンのご家族やご友人に知らせていただけると幸いです」と呼びかけた。
物語は、大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナースをモチーフに描く、考え方もやり方もまるで違う2人の主人公のバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になっていく姿を描く。明治という激動の社会を舞台に、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語となり、それぞれ生きづらさを抱えた2人の女性が、当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦っていくストーリー。