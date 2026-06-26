＜速報＞原英莉花は初日「75」出遅れ 勝みなみ、桑木志帆ら後半プレー中
＜KPMG全米女子プロ選手権 初日◇25日◇ヘイゼルティン・ナショナルGC（ミネソタ州）◇6760ヤード・パー72＞女子プロゴルファー世界一決定戦は第1ラウンドが進行中。日本勢は15人が出場している。原英莉花は2バーディ・5ボギーの「75」と落とし、3オーバー・112位タイと出遅れた。
【写真】もし原英莉花が秘書だったら
午後組では笹生優花が1アンダーでプレー中。勝みなみ、岩井千怜、スポット参戦の桑木志帆がイーブンパー。西村優菜が2オーバー、吉田優利が3オーバーで後半を回っている。古江彩佳が「69」で回り3アンダー・9位タイ。畑岡奈紗、岩井明愛が2アンダー・16位タイにつけている。渋野日向子は5バーディ・1ボギー・1トリプルボギーの「71」で、1アンダー・27位タイで終えている。9アンダー・単独首位にユン・イナ（韓国）。7アンダー・2位にカリス・デイビッドソン（オーストラリア）、5アンダー・3位タイにアレクサ・パノ（米国）とキム・アリム（韓国）が並んでいる。賞金総額は大会史上最高の1300万ドル（約21億円）。優勝者には195万ドル（約3億1500万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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