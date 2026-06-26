松山英樹は「67」で20位発進、久常涼32位 シェフラーが1打差2位
＜トラベラーズ選手権 初日◇25日◇TPCリバー・ハイランズ（コネチカット州）◇6844ヤード・パー70＞米国男子ツアーはシグネチャーイベント（昇格大会）の第1ラウンドが終了した。日本勢は2人が出場。松山英樹は4バーディ・1ボギーの「67」で回り、3アンダー・20位タイで滑り出した。
【写真】松山英樹のスイングビフォーアフター
久常涼は4バーディ・2ボギーの「68」。2アンダー・32位タイにつけている。7アンダー・単独首位にエリック・コール（米国）。1打差の6アンダー・2位タイにスコッティ・シェフラー（米国）、マシュー・フィッツパトリックイングランド）ら6人が並んでいる。昨年覇者のキーガン・ブラッドリー（米国）は3アンダー・20位タイ、先週のメジャー「全米オープン」を制したウィンダム・クラーク（米国）は2アンダー・32位タイにつけている。賞金総額は2000万ドル（約32億円）、優勝者には360万ドル（約5億8000万円）が贈られる。
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