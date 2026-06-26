【日本代表】スウェーデン戦スタメン発表 10番・堂安律が右シャドー 上田綺世は３連続先発
北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）に臨む日本代表のメンバーが発表された。
森保ジャパンは勝利の上で１次リーグ首位突破を目指す方針。森保一監督は、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）をこれまでより一列前の右シャドーに起用し、その右ウイングバックにＤＦ菅原由勢（ブレーメン）を配置。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は３試合連続先発となった。守備的ＭＦ２試合フル出場のＭＦ佐野海舟（マインツ）はベンチスタートとなった。
一方の ＦＷアレクサンデル・イサク（リバプール）とＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）の強力２トップが先発する。
メンバーは以下の取り
【ＧＫ】
鈴木彩艶（パルマ）
【ＤＦ】
※板倉滉（アヤックス）
瀬古歩夢（ルアーブル）
伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
菅原由勢（ブレーメン）
【ＭＦ／ＦＷ】
田中碧（リーズ）
鎌田大地（クリスタルパレス）
堂安律（Ｅフランクフルト）
中村敬斗（スタッド・ランス）
前田大然（セルティック）
上田綺世（フェイエノールト）
※はキャプテン