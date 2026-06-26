堂安律

写真拡大

　北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝日本時間２６日、米国・ダラス）に臨む日本代表のメンバーが発表された。

　森保ジャパンは勝利の上で１次リーグ首位突破を目指す方針。森保一監督は、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）をこれまでより一列前の右シャドーに起用し、その右ウイングバックにＤＦ菅原由勢（ブレーメン）を配置。ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）は３試合連続先発となった。守備的ＭＦ２試合フル出場のＭＦ佐野海舟（マインツ）はベンチスタートとなった。

　一方の　ＦＷアレクサンデル・イサク（リバプール）とＦＷビクトル・ギェケレシュ（アーセナル）の強力２トップが先発する。

　メンバーは以下の取り
【ＧＫ】
　鈴木彩艶（パルマ）
【ＤＦ】
※板倉滉（アヤックス）
　瀬古歩夢（ルアーブル）
　伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）
　菅原由勢（ブレーメン）
【ＭＦ／ＦＷ】
　田中碧（リーズ）
　鎌田大地（クリスタルパレス）
　堂安律（Ｅフランクフルト）
　中村敬斗（スタッド・ランス）
　前田大然（セルティック）
　上田綺世（フェイエノールト）
　※はキャプテン