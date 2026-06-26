ハートフル食卓マンガ「兄の彼氏がいただけない」スタダ実写化コミックレーベルから配信決定
【モデルプレス＝2026/06/26】SDP（STARDUST PICTURES）の実写化コミックレーベル・BeSTAR comics（ビースターコミックス）から、ブラコン女子高生と兄の“不審”な彼氏が織りなすハートフル食卓マンガ『兄の彼氏がいただけない』が、6月26日より各電子書店にて連載スタートする。
【写真】スタダ人気男性アイドル2人、頬寄せ密着
料理が趣味の生真面目な女子高校生・来海 杏（くるみ・あん）は︎、歳の離れた兄・梨久（りく）のことが大好きな超ブラコン。ある日、大好きな兄から「紹介したい人がいる」と告げられ、どんな彼女が来るのかと身構えていた杏の前に現れたのは︎、なんと、兄の“彼氏”だった。新名一晴（しんな・いっせい）と名乗るボサボサの長髪にヨレヨレの服を着た、ほぼ無職の画家で怪しさ満点なその彼氏にライバル心と警戒心を剥き出しにする杏だったが、杏に負けず料理上手だという新名の意外にも丁寧で、見事な料理の手際に驚かされ…。梨久をめぐる2人の関係が、美味しい家庭料理を通して少しずつ解きほぐされていく。
原作は︎、「転職の魔王様」の額賀澪氏。作画は︎、「あたりのキッチン！」の白乃雪氏。実力派タッグが贈る、楽しくて、美味しくて、愛おしい、新たな家族の物語。今後は︎毎月第4金曜日に更新予定である。（modelpress編集部）
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◆「兄の彼氏がいただけない」連載スタート
料理が趣味の生真面目な女子高校生・来海 杏（くるみ・あん）は︎、歳の離れた兄・梨久（りく）のことが大好きな超ブラコン。ある日、大好きな兄から「紹介したい人がいる」と告げられ、どんな彼女が来るのかと身構えていた杏の前に現れたのは︎、なんと、兄の“彼氏”だった。新名一晴（しんな・いっせい）と名乗るボサボサの長髪にヨレヨレの服を着た、ほぼ無職の画家で怪しさ満点なその彼氏にライバル心と警戒心を剥き出しにする杏だったが、杏に負けず料理上手だという新名の意外にも丁寧で、見事な料理の手際に驚かされ…。梨久をめぐる2人の関係が、美味しい家庭料理を通して少しずつ解きほぐされていく。
原作は︎、「転職の魔王様」の額賀澪氏。作画は︎、「あたりのキッチン！」の白乃雪氏。実力派タッグが贈る、楽しくて、美味しくて、愛おしい、新たな家族の物語。今後は︎毎月第4金曜日に更新予定である。（modelpress編集部）
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