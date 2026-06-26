建物ではなく「道」が登録された!? 歴史を動かした2つの偉大なルート【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

多種多様さに驚く！【テーマで読む世界遺産】

テーマを軸に読み解くことで、遺産が語りかけるストーリーやその価値がより鮮明に見えてきます。

道そのものが世界遺産

サンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路：カミノ・フランセスとスペイン北部の道

聖ヤコブへと続く巡礼の道

スペイン北西部にある「サンティアゴ・デ・コンポステーラ」は、ヴァティカン、エルサレムと並ぶキリスト教三大巡礼地のひとつです。

9世紀初頭、この地でイエス・キリストの十二使徒のひとり、聖ヤコブ（スペイン名でサンティアゴ）の墓が発見されたことをきっかけに、アストゥリアス王アルフォンソ2世が遺骸を祀るためのサンティアゴ・デ・コンポステーラ大聖堂を建築。以来、ヨーロッパ各地から巡礼者が訪れる一大巡礼地となりました。世界遺産には、主要ルートであるカミノ・フランセス（フランス人の道）とスペイン北部の巡礼路が登録されています。

【DATA】 保有国：スペイン 登録年：1993年 登録基準：(ii)(iv)(vi)

このスペイン側の巡礼路に加え、フランス側の巡礼路、大聖堂を含む旧市街の計3遺産が、別の世界遺産として登録されている。

構成資産には、巡礼路の途中にある教会や橋、宿なども含まれている。

【THINK!】巡礼は観光化しても、その価値は変わらない？

カパック・ニャン：アンデスの道

山も砂漠も貫くインカの大動脈

カパック・ニャンは、インカ帝国で使われていたケチュア語で「王の道」を意味します。南米アンデス山脈一帯の6カ国にまたがる壮大な道路網で、人々の移動だけでなく、交易や防衛などの面でも機能しました。標高6600ｍを超えるアンデス山脈から海岸線までを結び、熱帯雨林や渓谷、砂漠をも貫きます。

アンデスの過酷な地形がもたらすさまざまな課題に対し、道路建設技術をはじめ、橋梁、階段、石畳などの土木技術によって解消した点は、当時の工学技術の高さを物語ります。さらにこのネットワークは、インカ帝国の首都クスコを起点に4本の幹線で各地を結び、帝国統治を支えた交通・行政の基盤でもありました。

【DATA】 保有国：アルゼンチン共和国、ボリビア多民族国、チリ共和国、コロンビア共和国、エクアドル共和国、ペルー共和国 登録年：2014年 登録基準：(ii)(iii)(iv)(vi)

インカ帝国の首都クスコの中央広場を起点とする4本の基幹道路からなり、各地の街や生産拠点、宗教拠点を結んでいた。

【FOCUS】

道路網は総延長3万kmに及び、15世紀に最大規模へと拡張した。

【THINK!】道ができると、暮らしと文化はどう変わった？

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光 ／ イラスト：どくだみ三銃士

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。