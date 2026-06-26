日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2694（-6.5　-0.24%）
ホンダ　1410（-4　-0.28%）
三菱ＵＦＪ　3239（+6　+0.19%）
みずほＦＧ　7759（+34　+0.44%）
三井住友ＦＧ　6391（+51　+0.80%）
東京海上　6865（+15　+0.22%）
ＮＴＴ　144（+0.2　+0.14%）
ＫＤＤＩ　2660（-8.5　-0.32%）
ソフトバンク　202（-1.3　-0.64%）
伊藤忠　1791（-23　-1.27%）
三菱商　4369（-31　-0.70%）
三井物　4421（-25　-0.56%）
武田　5064（+10　+0.20%）
第一三共　2552（-14.5　-0.56%）
信越化　7022（-128　-1.79%）
日立　4514（-40　-0.88%）
ソニーＧ　3126（-71　-2.22%）
三菱電　5933（-53　-0.89%）
ダイキン　24044（+194　+0.81%）
三菱重　3576（-42　-1.16%）
村田製　11546（-279　-2.36%）
東エレク　75725（+385　+0.51%）
ＨＯＹＡ　25871（-249　-0.95%）
ＪＴ　5929（-19　-0.32%）
セブン＆アイ　1901（-9.5　-0.50%）
ファストリ　83313（-987　-1.17%）
リクルート　11100（-140　-1.25%）
任天堂　6712（-147　-2.14%）
ソフトバンクＧ　6757（-361　-5.07%）
キーエンス（普通株）　77149（-221　-0.29%）