日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2694（-6.5 -0.24%）
ホンダ 1410（-4 -0.28%）
三菱ＵＦＪ 3239（+6 +0.19%）
みずほＦＧ 7759（+34 +0.44%）
三井住友ＦＧ 6391（+51 +0.80%）
東京海上 6865（+15 +0.22%）
ＮＴＴ 144（+0.2 +0.14%）
ＫＤＤＩ 2660（-8.5 -0.32%）
ソフトバンク 202（-1.3 -0.64%）
伊藤忠 1791（-23 -1.27%）
三菱商 4369（-31 -0.70%）
三井物 4421（-25 -0.56%）
武田 5064（+10 +0.20%）
第一三共 2552（-14.5 -0.56%）
信越化 7022（-128 -1.79%）
日立 4514（-40 -0.88%）
ソニーＧ 3126（-71 -2.22%）
三菱電 5933（-53 -0.89%）
ダイキン 24044（+194 +0.81%）
三菱重 3576（-42 -1.16%）
村田製 11546（-279 -2.36%）
東エレク 75725（+385 +0.51%）
ＨＯＹＡ 25871（-249 -0.95%）
ＪＴ 5929（-19 -0.32%）
セブン＆アイ 1901（-9.5 -0.50%）
ファストリ 83313（-987 -1.17%）
リクルート 11100（-140 -1.25%）
任天堂 6712（-147 -2.14%）
ソフトバンクＧ 6757（-361 -5.07%）
キーエンス（普通株） 77149（-221 -0.29%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2694（-6.5 -0.24%）
ホンダ 1410（-4 -0.28%）
三菱ＵＦＪ 3239（+6 +0.19%）
みずほＦＧ 7759（+34 +0.44%）
三井住友ＦＧ 6391（+51 +0.80%）
東京海上 6865（+15 +0.22%）
ＮＴＴ 144（+0.2 +0.14%）
ＫＤＤＩ 2660（-8.5 -0.32%）
ソフトバンク 202（-1.3 -0.64%）
伊藤忠 1791（-23 -1.27%）
三菱商 4369（-31 -0.70%）
三井物 4421（-25 -0.56%）
武田 5064（+10 +0.20%）
第一三共 2552（-14.5 -0.56%）
信越化 7022（-128 -1.79%）
日立 4514（-40 -0.88%）
ソニーＧ 3126（-71 -2.22%）
三菱電 5933（-53 -0.89%）
ダイキン 24044（+194 +0.81%）
三菱重 3576（-42 -1.16%）
村田製 11546（-279 -2.36%）
東エレク 75725（+385 +0.51%）
ＨＯＹＡ 25871（-249 -0.95%）
ＪＴ 5929（-19 -0.32%）
セブン＆アイ 1901（-9.5 -0.50%）
ファストリ 83313（-987 -1.17%）
リクルート 11100（-140 -1.25%）
任天堂 6712（-147 -2.14%）
ソフトバンクＧ 6757（-361 -5.07%）
キーエンス（普通株） 77149（-221 -0.29%）