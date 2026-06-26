東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値161.79　高値161.95　安値161.56

162.36　ハイブレイク
162.16　抵抗2
161.97　抵抗1
161.77　ピボット
161.58　支持1
161.38　支持2
161.19　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1370　高値1.1388　安値1.1333

1.1449　ハイブレイク
1.1419　抵抗2
1.1394　抵抗1
1.1364　ピボット
1.1339　支持1
1.1309　支持2
1.1284　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3192　高値1.3219　安値1.3151

1.3292　ハイブレイク
1.3255　抵抗2
1.3224　抵抗1
1.3187　ピボット
1.3156　支持1
1.3119　支持2
1.3088　ローブレイク

ドルスイス
終値0.8102　高値0.8135　安値0.8090

0.8173　ハイブレイク
0.8154　抵抗2
0.8128　抵抗1
0.8109　ピボット
0.8083　支持1
0.8064　支持2
0.8038　ローブレイク