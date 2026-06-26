東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値161.79 高値161.95 安値161.56
162.36 ハイブレイク
162.16 抵抗2
161.97 抵抗1
161.77 ピボット
161.58 支持1
161.38 支持2
161.19 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1370 高値1.1388 安値1.1333
1.1449 ハイブレイク
1.1419 抵抗2
1.1394 抵抗1
1.1364 ピボット
1.1339 支持1
1.1309 支持2
1.1284 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3192 高値1.3219 安値1.3151
1.3292 ハイブレイク
1.3255 抵抗2
1.3224 抵抗1
1.3187 ピボット
1.3156 支持1
1.3119 支持2
1.3088 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8102 高値0.8135 安値0.8090
0.8173 ハイブレイク
0.8154 抵抗2
0.8128 抵抗1
0.8109 ピボット
0.8083 支持1
0.8064 支持2
0.8038 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値161.79 高値161.95 安値161.56
162.36 ハイブレイク
162.16 抵抗2
161.97 抵抗1
161.77 ピボット
161.58 支持1
161.38 支持2
161.19 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1370 高値1.1388 安値1.1333
1.1449 ハイブレイク
1.1419 抵抗2
1.1394 抵抗1
1.1364 ピボット
1.1339 支持1
1.1309 支持2
1.1284 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3192 高値1.3219 安値1.3151
1.3292 ハイブレイク
1.3255 抵抗2
1.3224 抵抗1
1.3187 ピボット
1.3156 支持1
1.3119 支持2
1.3088 ローブレイク
ドルスイス
終値0.8102 高値0.8135 安値0.8090
0.8173 ハイブレイク
0.8154 抵抗2
0.8128 抵抗1
0.8109 ピボット
0.8083 支持1
0.8064 支持2
0.8038 ローブレイク