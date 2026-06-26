◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

キックオフ直前番組でピッチの中央に立った本田は「（雰囲気）いいっすね」と満面の笑み。「いや〜、ここでプレーするのいいっすね。でも、パッと見てスウェーデン人、大きいっすね。めちゃめちゃでかい」とピッチ上のスウェーデン代表を見ながら口にした。

気分を聞かれると「最高っすよ。言うまでもなく」と即答。「ワールドカップの雰囲気って本田さんにとっても違うんですね？」と聞かれると「まさに。僕はそれを目指してサッカー選手をやってたんで」と笑顔で答えていた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。