書家で詩人の相田みつをの代表作の一つに「雨の日には雨の中を 風の日には風の中を」がある。著書『生きていてよかった』（ダイヤモンド社）で＜雨の日には、雨を、そのまま全面的に受け入れて、雨の中を雨と共に生きる。風の日には、風の中を、風といっしょに生きてゆく。特別なことではない、ごくあたりまえの生き方のことです＞と解説している。

屋根のない甲子園球場を本拠地とする阪神は、この自然を受けいれる姿勢が問われる。この日も甲子園は朝から雨が降り続き、2日連続でヤクルト戦が中止となった。

先発予定の大竹耕太郎は2日続けて登板が流れた。登板日によく雨が降ることから「大雨耕太郎さん」とニックネームがつくほどだが、本人は前向きにとらえている。打席での登場曲に同じ熊本出身の八代亜紀『雨の慕情』を採用している。

＜今となっては登板日に雨が降っていれば「待ってました！」「俺の日だ！」と思えるようになりました＞と今春開幕時に出した著書『覆す』（ベースボール・マガジン社）に記している。＜イメージは砂漠に咲く一輪の花です。花になりきって雨を受ければ、うれしくてたまらない。どうせ降るなら楽しくマインドセットしたい＞。まさに自然を受けいれる姿勢である。「耕す」という文字の入った、耕太郎という名前までが意味ありげに思えてくる。

1980年代に活躍した批評家・草野進は＜監督業とは年ごとの収穫を期待される農民のようなものだ＞と書いた＝『どうしたって、プロ野球は面白い』（中央公論社）＝。春夏の高校野球や春秋の大学野球とは違い、プロ野球は1年を通しての戦いである。監督として＜心配するのは、田植えはうまくいったか、台風の被害はどうだったか、害虫は発生しなかったかといったきわめて農民的なことがらである＞。

今季の阪神は雨によく降られ、はや9試合目の中止となった。監督・藤川球児は自然を受けいれる姿勢を貫いている。「日本には美しい四季があります。今は梅雨ですからね。季節とともにシーズンを歩んでいきたい」

未消化の6試合は今後、9月以降に組み入れられる。優勝争いの重要な試合となるかもしれない。藤川は農民のように「実りの秋に……いい秋にできるんじゃないか」と言った。 ＝敬称略＝ （編集委員）