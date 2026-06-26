【カイロ＝溝田拓士、ワシントン＝栗山紘尚】イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２５日、ホルムズ海峡の安全な航行には革命防衛隊への通告が必要だと発表した。

イラン政府指定のルートでの通航を求めており、米イランの協議が難航する可能性がある。

革命防衛隊は、イランが把握していないルートの利用は「受け入れられず、極めて危険だ」と警告した。

国際海事機関（ＩＭＯ）は、航行の安全について海峡の北ルートをイランが、南ルートをオマーンと米国が責任を負うとしている。

イランは、オマーンと海峡の管理に伴う「サービス料」の徴収を念頭に協議を進める方針を示している。今回の発表には、米国の関与に反発し、海峡を主導的に管理する姿勢を強調する狙いがあったとみられる。

これに対し、ルビオ米国務長官は２４日、訪問先のクウェートで記者団に、「国際水路の利用に料金を課すような仕組みには全世界が反対する」と述べた。

また、米イランの実務者協議が３０日にもスイスで再開されると説明した。核問題など争点ごとに作業部会を設ける。原子力の専門家らも参加する予定で、協議が本格化する見通しだ。