【松屋200円定期券】最大100円引きが何度でも使える！先行販売が6月26日からスタート。

松屋フーズは、2026年6月26日10時から、お得な定期券「MATSUYA PASS」を先行販売します。

「松のや」や「マイカリー食堂」なども対象

「MATSUYA PASS」は、松屋フーズでの食事が割引となるお得な定期券です。3月登場時に好評だったことから、6月も販売します。

今回の「MATSUYA PASS」は、松屋・松のや・マイカリー食堂・松軒中華食堂・松太郎・ステーキ屋松・ステーキ定食松牛の対象メニューが、回数制限なしで何度でも割引でオーダーできます。

価格は200円。利用期間は7月1日から31日までです。

各店舗ごとの対象メニューと割引額は以下の通り。いずれも店頭販売価格からの割引となります。

・松屋：定番定食100円引き、定番牛めし・丼・カレー70円引き

・松のや：ロースかつ定食100円引き、ロースかつ丼・味噌かつ丼70円引き

・マイカリー食堂：店舗によって対象メニューが異なる

・松軒中華食堂：定食100円引き、チャーハン70円引き

・松太郎：醤油ラーメン・塩ラーメン100円引き

・ステーキ屋松：肉汁ビーフハンバーグステーキ100円引き、カルビ丼70円引き

・ステーキ定食松牛：ビーフハンバーグ定食100円引き、松カルビ丼70円引き

定番メニュー全種類・全サイズが対象（朝定食メニューは除く）。期間限定・店舗限定メニューは原則対象外です。

「MATSUYA PASS」は、店頭の券売機またはモバイルオーダーから購入できます。店舗の在庫がなくなり次第終了。

利用時は券売機（タブレット）にQRコードをかざして商品を選択、松屋アプリの場合はアプリからQRコードを読み取ればOK。カード背面に署名し、商品受け取り時に従業員へカードを見せることが利用条件となります。

購入商品数に制限はなく、店内飲食・持ち帰りどちらも対象となりますが、本人以外への譲渡・貸与は禁止されています。また、他の割引券・サービス券・株主優待券との併用はできません。

その他、注意点など詳しくは公式サイトから確認できます。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部