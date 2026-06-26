6月26日より新宿武蔵野館ほかで公開中の映画『死神バーバー』より、主演を務めた桜井日奈子と日穏、監督を務めたいまおかしんじ監督の特別インタビュー映像が公開された。

参考：桜井日奈子と日穏の不思議な関係性が 『死神バーバー』本予告＆ポスタービジュアル公開

本作は、死神が営む美容室「冥供愛富（メイクアップ）」を舞台に描かれるヒューマンファンタジー。亡くなった人間にお色直しをし、魂が冥土に送られる前に現世に残された家族や大切な人を1日だけ繋ぐことで、「最期の別れ」を手助けしている死神美容師たち。ある日、階段から落ちてしまったヒロイン・佐伯美帆（桜井日奈子）は、新米の死神・サクマ（日穏）の“早とちり”によって、死までの数日間を「冥供愛富」で過ごすことになる。残された時間の中で、死を迎えた人たちとの出会いと別れを通じて自分の人生を見つめ直していく。

公開されたのは、ヒロイン・美帆役の桜井、新米死神・サクマ役の日穏、そしていまおか監督が、役作りやそれぞれの印象、撮影現場でのエピソード、そして作品に込めた想いを語ったインタビュー映像。

桜井は本作のテーマについて、「“死”というものを扱っているけど、『もし最後会いたい人に会えるとしたらどうしますか？』というとても優しく、温かくなるようなテーマだと思いました」とコメント。さらに、ヒロイン・美帆役を演じるにあたって、意識したこととして、「美帆は『冥供愛富』でお手伝いをしていく中で今まで向き合ってこれなかったことに向き合っていくので、その変化が見えるように意識して演じていました」と撮影を振り返った。

いまおか監督は桜井の演技について、「編集していると、意外と色んな顔をしている。驚いたときの顔とか、笑ってるとき、泣いているときとか、魅力的で見ていると楽しい」と太鼓判を押した。また、本作が初共演となった日穏は、桜井との印象的なエピソードとして「休憩時間中に（桜井さんが）マネージャーさんとコンビニに行って目を覚ます系のドリンクを買い、『あと一息！ 頑張りましょう！』というメッセージを書いてくださって、感動しました」と、桜井の優しい気遣いがあふれる撮影裏を明かした。

桜井は日穏の印象について、「10代には思えない落ち着きがありました。監督からの不思議な動きの演出の指示も飲み込んで、自分のものにして演じているのを見て、頼もしいなと思っていました」と絶賛。いまおか監督は日穏の魅力を、「素直なんですよね。何を考えているか分からないところが、死神に合っている。このタイミングで出会えたというのが良かったなと思う」と語り、今後の活躍にも期待を寄せた。

日穏自身は、新米死神・サクマという役について、「(THE LAST PIECEの)オーディション期間中だったので、自分の気持ち的には切り替えっていうのが少し大変だった部分がありましたが楽しんでできました」と振り返った。さらに、監督からの動きの演出は、自分の頭の中で作ってきた役とは180度違う動きをしていたので驚かされた」と告白。これに対していまおか監督は「死神だからちょっと人間と違う動きをしたら良いんじゃないかと思っていた。ステップを踏んだりして、『ちょっと死神っぽいかも！』という感じで作っていった」と明かし、現場で対話を重ねながらサクマのキャラクターを作り上げていった様子を振り返った。

最後に、3人から観客へ向けて温かいメッセージが。桜井は「きっとこの映画を観たら、自分の大切な人ともっと向き合おうとか、死生観を見つめ直そうと思ってくれると思う。でもそんなこともすぐ忘れてしまうんですよね、（人間は）忘れる生き物だということすらも肯定してくれる作品です」と語り、日穏は「死という概念そのもののイメージを変えられると思っていますし、死んでしまったときにやり残した事があってもその後からでも何度でもやり直せるよということを伝えたいです。沢山の人に観て欲しいです」と述べた。

そして、いまおか監督が「1年間で1日位は良いことがあるけど、残りの364日位は上手いこといかないことが多い。頑張る方向を間違えたりして、馬鹿だなと思う。だけど、そういう人を抱きしめたくなる。僕が作った映画でそういう人の手助けになればいいなと思います」と締め括った。（文＝リアルサウンド編集部）