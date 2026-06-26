２６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・卸売在庫
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加
※日・閣議
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
２１：３０ 米・卸売在庫
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：３０ 米・ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁が国際決済銀行（ＢＩＳ） 主催の討論会に参加
※日・閣議
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：パレモ・ＨＤ<2778>，ＤＣＭ<3050>，西松屋チェ<7545>，ＮａＩＴＯ<7624>，壱番屋<7630>，オークワ<8217>
出所：MINKABU PRESS