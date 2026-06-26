ProGrade Digitalは6月26日（金）、Thunderbolt 5に対応するドッキングステーション「PG25 Pro Dock」を発表した。Amazon.co.jpの同社公式ストアで販売している。価格は4万8,600円。

Thunderbolt 5のアップストリームポートを1基、ダウンストリームポートを3基搭載するドッキングステーション。最大で80Gbpsの高速転送を可能としている。アップストリームポートは140Wの給電に対応。

そのほかUSB 3.2 Gen 2対応のType-CおよびType-Aポートをそれぞれ2基ずつ搭載。3.5mmオーディオジャックと2.5GbEポートも備える。

ProGrade Digital製品ではおなじみとなったマグネットベースも採用。同社製メモリーカードリーダーや、ポータブルSSD、ハブなど同じくマグネット対応の製品との重ね付けにも対応する。

製品には粘着式のメタルプレート、Thunderbolt 5ケーブルが付属する。

なお、PG25 Pro Dockとの組み合わせを想定したアクセサリーとして、アダプターケーブルが同時発売された。最大8K60Hz出力に対応するHDMI 2.1/USB-Cが6,500円、4K60Hz出力に対応するHDMI 2.0/USB-Cが4,900円。

製品名

PG25 Pro Thunderbolt 5 Dock



入出力ポート

外形寸法

USB Type-C（Thunderbolt 5、140W出力）×1基 USB Type-C（Thunderbolt 5、15W出力）×3基 USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）×2基 USB Type-A（USB 3.2 Gen 2）×2基 3.5mmオーディオジャック×1基 2.5GbE×1基

190×71×33mm



重量

約307g