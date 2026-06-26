開催：2026.6.26

会場：オラクル・パーク

結果：[ジャイアンツ] 6 - 9 [アスレチックス]

MLBの試合が26日に行われ、オラクル・パークでジャイアンツとアスレチックスが対戦した。

ジャイアンツの先発投手はランデン・ループ、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。

4回裏、5番 ウィリー・アダメス 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 SF 1-0 ATH

5回表、9番 アレクサンダー・ウィリアムズ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 SF 1-1 ATH、2番 ニック・カーツ 4球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでアスレチックス得点 SF 1-2 ATH

6回裏、6番 李政厚 5球目を打ってセンターへのタイムリースリーベースヒットでジャイアンツ得点 SF 4-2 ATH、7番 ビクトル・ベリコト 2球目を打ってセンターへのツーランホームランでジャイアンツ得点 SF 6-2 ATH

7回表、3番 シェイ・ランゲリアーズ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 6-4 ATH

8回表、8番 ジェフ・マクニール 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 6-5 ATH

9回表、5番 ヨナ・ハイム 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 6-6 ATH、6番 ローレンス・バトラー 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 6-7 ATH、7番 マックス・マンシー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 SF 6-9 ATH

試合は6対9でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジェフ・ハートリーブで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はジャイアンツのケーレブ・キリアンで、ここまで2勝4敗5S。アスレチックスのバーネットにセーブがつき、1勝0敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-26 07:46:09 更新