ProGrade Digitalは6月26日（金）、ボックス形状の汎用メモリーカードケース「Pro Card Caddy（プロ カード キャディ）」を発表した。価格は4,900円。公式Amazonストアで販売している。

CFexpress Type B、CFexpress Type A、SD、Cfastの各種メモリーカードを収納できるケース。カードをしっかりと保持できるよう、精密成形されたラバー製のインサートを採用した。収納したカード同士が接触することもなく、安全に保管できるよう設計したという。

同社の特許技術であるマグネットベースを内蔵しており、同じくマグネットベースに対応するProGrade Digital製のドッキングステーション、ハブ、カードリーダー、ポータブルSSDと組み合わせて使用できる。同社製メモリーカードリーダーと同じ外形寸法とすることで、「ProGrade Digitalのワークフローにシームレスに統合できる」としている。

ケースの内部にはApple AirTagの収納スペースも設けた。

収納枚数は、CFexpress Type AまたはSDメモリーカードが9枚、CFexpress Type Bカードが7枚、Cfastカードが4枚。Cfastカードの収納スペースはCFexpress Type Bカードと共通している。