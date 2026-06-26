債務者の“不適切な写真”を家族にばらまき恐喝　「最後の機会を」と減刑求めた30代男に実刑判決【韓国】

韓国で、債務者が借金を返さないため服をすべて脱いだ状態の写真を要求し、これをその家族に送りつけて脅迫した30の男に実刑判決が言い渡された。

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6月24日、法曹界によると、釜山（プサン）地裁・刑事第7部（イム・ジュヒョク部長判事）は、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（撮影物等利用脅迫）などの罪に問われた30代の男に懲役4年を言い渡した。

また、40時間の性暴力治療プログラムの履修と、児童・青少年および障害者関連施設への5年間の就職制限も命じた。

裁判部は「債権回収を行うにあたり、わいせつ物で被害者を脅迫し、 その家族に送信するなど罪質が非常に悪い」とし、「被害者が受けたであろう精神的苦痛が極めて深刻であったとみられる点、ほかの犯罪前科も多い点を考慮すると、相当期間の実刑判決は避けられない」と明らかにした。

男はこの判決を不服として控訴した。

（写真＝サーチコリアニュース編集部）

男は2022年7〜8月、被害者4人に金を貸した後、被害者たちが約束の期間内に元利金を返済できなかったため、服をすべて脱いだ状態の写真を撮影して送るよう指示し、危害を加えるかのように脅迫した疑いが持たれている。

男から脅迫を受けた被害者A氏は、自身の写真を男に送信した。男はこれをA氏の家族の携帯電話に送信し、金を返すよう督促していたことが調査でわかった。

検察は男に懲役8年を求刑していた。また、裁判部に対して児童・青少年および障害者関連施設への5年間の就職制限を言い渡すよう求めていた。

男は最終陳述で「犯行によって拭い去れない傷を負った被害者の方々に心からお詫び申し上げ、最後の機会をいただきたい」と裁判部に寛大な処分を求めていた。

（記事提供＝時事ジャーナル）