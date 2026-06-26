スウェーデン代表は“スピードスター”エランガを先発起用で超強力攻撃陣を形成へ
『FIFAワールドカップ2026』グループF第3節の日本代表戦に臨むスウェーデン代表のスターティングメンバーが発表された。
勝ち点1以上を獲得するとグループステージ突破が決定するスウェーデン代表は、前節のオランダ代表戦から2選手を変更。MFベンジャミン・ニグレンとMFイェスパー・カールストロームに代えて、DFエリオット・ストラウドとオランダ戦でゴールを挙げているFWアンソニー・エランガがスタメンに名を連ねた。これにより、DFヴィクトル・リンデロフが中盤で起用される見込みだ。
エランガを先発させたことを受け、スウェーデン代表はこれまでの「5−3−2」ではなく、エランガとアレクサンデル・イサクを両ワイドに配した「3−4−3」や、エランガを中盤の右サイドに置く「4−4−2」などへのシステム変更が予想される。
日本代表戦に向けたスウェーデン代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。
■スウェーデン代表スタメン
▼GK
23 クリストファー・ノルフェルト
▼DF
21 アレクサンダー・ベルンハルドソン
2 グスタフ・ラガービエルケ
4 イサク・ヒエン
5 ガブリエル・グドムンドソン
▼MF
11 アンソニー・エランガ
3 ヴィクトル・リンデロフ
18 ヤシン・アヤリ
24 エリオット・ストラウド
▼FW
9 アレクサンデル・イサク
17 ヴィクトル・ギェケレシュ
◻︎スウェーデン代表 控えメンバー
▽GK
1 ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム
12 ヴィクトル・ヨハンソン
▽DF
6 ヘルマン・ヨハンソン
8 ダニエル・スヴェンソン
10 ベンジャミン・ニグレン
14 ヒャルマル・エクダル
15 カール・スタルフェルト
16 イェスパー・カールストローム
20 エリック・スミス
▽MF
7 ルーカス・ベリヴァル
13 ケン・セマ
19 マティアス・スヴァンベリ
22 ベスフォルト・ゼネリ
▽FW
25 グスタフ・ニルソン
26 タハ・アリ
勝ち点1以上を獲得するとグループステージ突破が決定するスウェーデン代表は、前節のオランダ代表戦から2選手を変更。MFベンジャミン・ニグレンとMFイェスパー・カールストロームに代えて、DFエリオット・ストラウドとオランダ戦でゴールを挙げているFWアンソニー・エランガがスタメンに名を連ねた。これにより、DFヴィクトル・リンデロフが中盤で起用される見込みだ。
日本代表戦に向けたスウェーデン代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。
■スウェーデン代表スタメン
▼GK
23 クリストファー・ノルフェルト
▼DF
21 アレクサンダー・ベルンハルドソン
2 グスタフ・ラガービエルケ
4 イサク・ヒエン
5 ガブリエル・グドムンドソン
▼MF
11 アンソニー・エランガ
3 ヴィクトル・リンデロフ
18 ヤシン・アヤリ
24 エリオット・ストラウド
▼FW
9 アレクサンデル・イサク
17 ヴィクトル・ギェケレシュ
◻︎スウェーデン代表 控えメンバー
▽GK
1 ヤコブ・ヴィデル・ゼッターストローム
12 ヴィクトル・ヨハンソン
▽DF
6 ヘルマン・ヨハンソン
8 ダニエル・スヴェンソン
10 ベンジャミン・ニグレン
14 ヒャルマル・エクダル
15 カール・スタルフェルト
16 イェスパー・カールストローム
20 エリック・スミス
▽MF
7 ルーカス・ベリヴァル
13 ケン・セマ
19 マティアス・スヴァンベリ
22 ベスフォルト・ゼネリ
▽FW
25 グスタフ・ニルソン
26 タハ・アリ