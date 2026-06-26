コートジボワール代表、4度目の挑戦で史上初のW杯決勝T進出！　ニコラ・ペペ2発でキュラソー撃破

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　FIFAワールドカップ2026・グループE最終節が現地時間25日に行われ、キュラソー代表とコートジボワール代表が対戦した。

　ここまで勝ち点1で4位に位置するキュラソー代表は、グループステージ突破の可能性を残しているものの、この試合で勝ち点3を獲得した上で他会場のエクアドル代表の結果待ちという状況だ。一方のコートジボワール代表は、引き分け以上の結果で2位でのグループステージ突破が確定する。

　試合が動いたのは7分、コートジボワール代表が高い位置でボールを奪い返すと、左サイドのヤン・ディオマンデからのセンタリングをニコラ・ペペが冷静に決めて先手を奪う。あとのないキュラソー代表も反撃を試みるが、相手陣内にボールを運ぶもののコートジボワールの守備を崩しきれないまま時間が経過した。
　
　後半に入ると、64分にはコートジボワール代表に待望の追加点が生まれる。敵陣中央やや右寄りの位置で前を向いたイブラヒム・サンガレが、相手の最終ラインを破るスルーパスを通すと、抜け出したニコラ・ペペがボックス右から得意の左足でゴールネットを揺らした。

　試合はこのままタイムアップ。この結果、コートジボワール代表はグループEの2位に入ることが確定。過去3大会はいずれもグループステージ敗退を強いられており、初の決勝トーナメント進出を決めた。ラウンド32では、グループIの2位通過チームと対戦する。

　一方で、キュラソー代表にとっての初のFIFAワールドカップは、グループステージで幕を閉じた。

【スコア】
キュラソー代表 0−2　コートジボワール代表

【得点者】
0−1　7分　ニコラ・ペペ（コートジボワール代表）
0−2　64分　ニコラ・ペペ（コートジボワール代表）


【ゴール動画】ニコラ・ペペ2発！　コートジボワールが初のグループ突破