初のGS突破を決めたコートジボワール、決勝Ｔ初戦の相手はフランスかノルウェーの可能性。指揮官は力強く宣言「どんな相手でも立ち向かう」【Ｗ杯】
現地６月25日に開催された北中米Ｗ杯のグループＥ最終節で、コートジボワール代表はキュラソー代表と対戦。開始７分と64分にニコラ・ペペが得点を挙げて、２−０で勝利した。
これで、２勝１敗としたコートジボワールは、Ｅ組２位フィニッシュ。初の決勝トーナメント進出を決めた。
試合後、フラッシュインタビューに対応したエメルス・ファエ監督は「強豪揃いのグループで２位に入って突破できたことを誇りに思う」と喜びを口に。「これからは先を見据えてしっかり休んでから、決勝トーナメント１回戦に向けて準備する」と語った。
コートジボワールは、決勝トーナメント１回戦で、優勝経験国のフランスや難敵ノルウェーらが同居するＩ組の２位と激突する。「次の相手はフランスかノルウェーになる可能性がある。チームとしてはどう受け止めているか」と問われると、指揮官はこう答えた。
「対戦国にこだわりはない。どんな相手でも立ち向かう。より先のラウンドに進むために準備して挑むだけだ。上に行くためには、どのみち強国と当たることになるので、誰が来ても堂々と戦うつもりだ」
真っ向勝負を誓い、さらなる躍進への自信をのぞかせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
これで、２勝１敗としたコートジボワールは、Ｅ組２位フィニッシュ。初の決勝トーナメント進出を決めた。
試合後、フラッシュインタビューに対応したエメルス・ファエ監督は「強豪揃いのグループで２位に入って突破できたことを誇りに思う」と喜びを口に。「これからは先を見据えてしっかり休んでから、決勝トーナメント１回戦に向けて準備する」と語った。
コートジボワールは、決勝トーナメント１回戦で、優勝経験国のフランスや難敵ノルウェーらが同居するＩ組の２位と激突する。「次の相手はフランスかノルウェーになる可能性がある。チームとしてはどう受け止めているか」と問われると、指揮官はこう答えた。
「対戦国にこだわりはない。どんな相手でも立ち向かう。より先のラウンドに進むために準備して挑むだけだ。上に行くためには、どのみち強国と当たることになるので、誰が来ても堂々と戦うつもりだ」
真っ向勝負を誓い、さらなる躍進への自信をのぞかせた。
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