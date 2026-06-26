映画『バナ穴 BANA_ANA』草磲剛と香取慎吾の普段の会話を“覗き見”しているかのような本編冒頭映像ノーカットで解禁

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稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前+刀が正式表記）、香取慎吾主演の映画『バナ穴 BANA_ANA』(6月27日より公開)の本編冒頭映像が解禁された。

■個性溢れる豪華な出演者が勢揃い

映画『バナ穴 BANA_ANA』は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。

前作同様、稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾の3人を主演に、監督は様々なフィールドで活躍する山内ケンジが務める。

山内はCMディレクターから演劇界に進出し、『トロワグロ』（2014）で第59回岸田國士戯曲賞受賞、『温暖化の秋 -hot autumn-』（2022）で第74回読売文学賞・戯曲シナリオ賞を受賞。その後、映画監督としても頭角を現し、上記『クソ野郎と美しき世界』他、『友だちのパパが好き』（2015）『アジアのユニークな国』（2025）などの話題作を世に送り続けてきた。

そして、共演には、バラエティのみならず、映画や大河ドラマへ出演するなど大活躍のファーストサマーウイカ、NHK朝の連続ドラマ小説『ブギウギ』に主演、演技、歌唱、ダンスすべてのパフォーマンスを通じ鮮烈な印象を残した趣里が第一弾に続いて登場。クリエイターたちから出演を熱望され続け、名作にこの人ありの古舘寛治、ドラマ、映画、舞台など活躍の幅を広げる小澤征悦、演技、声、立ち姿そのすべてを武器に表現の世界に唯一無二の存在感を放ち続ける吹越満、さらに葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性溢れる豪華な面々が揃った。

今回公開された本編冒頭映像では、草なぎ剛と香取慎吾の海辺を歩きながら、たわいもない会話をしており、やはりこの会話を聞いたところで本作品の詳細がわかることはない。だが、だからこそ、リアリティに溢れている。

作品鑑賞後「わからない」と苦笑いする関係者が続出、「わからない」のにぐっとくる。そんなすごい映画、ぜひチェックしよう。

■映画情報

『バナ穴 BANA_ANA』

6月27日（土）よりグランドシネマサンシャイン 池袋 他全国順次公開

出演：稲垣吾郎 草なぎ剛 香取慎吾

ファーストサマーウイカ 趣里 ／ 葉山さら 水野響心 鄭亜美 ／ 古舘寛治 小澤征悦 吹越満

監督・脚本：山内ケンジ

音楽：大城静乃

主題歌：「バナナのうた」

配給：CULEN ギークピクチュアズ

(C)2026 BANA_ANA Film Partners

■関連リンク

『バナ穴 BANA_ANA』作品サイト

https://bana-ana.com/

新しい地図 OFFICIAL SITE

https://atarashiichizu.com/