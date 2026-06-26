― ダウは71ドル高と2日続伸、好決算を発表したマイクロン など半導体株が支える ―

ＮＹダウ 　　　51920.62 ( +71.72 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　7357.49 ( -0.73 )
ＮＡＳＤＡＱ 　25358.60 ( -118.04 )
米10年債利回り　　4.392 ( -0.001 )

ＮＹ(WTI)原油 　　71.92 ( +1.58 )
ＮＹ金 　　　　　4047.6 ( +38.8 )
ＶＩＸ指数　　　　18.89 ( +0.26 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　71260 ( -1310 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　71330 ( -1240 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース