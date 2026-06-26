米国市場データ ＮＹダウは71ドル高と2日続伸 （6月25日）
― ダウは71ドル高と2日続伸、好決算を発表したマイクロン など半導体株が支える ―
ＮＹダウ 51920.62 ( +71.72 )
Ｓ＆Ｐ500 7357.49 ( -0.73 )
ＮＡＳＤＡＱ 25358.60 ( -118.04 )
米10年債利回り 4.392 ( -0.001 )
ＮＹ(WTI)原油 71.92 ( +1.58 )
ＮＹ金 4047.6 ( +38.8 )
ＶＩＸ指数 18.89 ( +0.26 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 71260 ( -1310 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 71330 ( -1240 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 51920.62 ( +71.72 )
Ｓ＆Ｐ500 7357.49 ( -0.73 )
ＮＡＳＤＡＱ 25358.60 ( -118.04 )
米10年債利回り 4.392 ( -0.001 )
ＮＹ(WTI)原油 71.92 ( +1.58 )
ＮＹ金 4047.6 ( +38.8 )
ＶＩＸ指数 18.89 ( +0.26 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 71260 ( -1310 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 71330 ( -1240 )
※( )は大阪取引所終値比
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