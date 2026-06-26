菊池タクトさん推奨…強い打球生む「チューブドリル」

バッティングで打球を遠くへ飛ばすには、体を捻る動作が必要になる。だが、上半身と下半身を同時に同じ方向に捻ってもパワーは生まれない。米国でコーチングを学び、現在は野球スキルコーチとして活躍する菊池タクトさんが、上半身と下半身の動きを“分断”するチューブトレーニングを紹介している。

打撃ではスイングする際に、下半身を投手方向に回転させつつ、上半身をやや捕手側に向けることが重要になる。上半身と下半身が別々の動きをすることで捻転差が生まれ、バットは走る。しかし、うまくできずに「打球が飛ばない」と悩む小中学生は少なくない。

菊池さん推奨のドリルは、バットを持たずにチューブを使用する。選手は前足（右打者なら左足）で、チューブの片方の端部分を踏んで押さえる。サポート役がいる場合は持ってもらっても構わない。そして、もう片方の端を両手で持って打撃姿勢を取る。

両手はバットを握るようにして、後ろの肩付近で構える。この位置を常にキープし、上半身を捕手側に少し向ける動作を繰り返す。NGパターンは、腰も一緒に捕手側に向ける動き。「（腰も）一緒に捕手方向に向けると、（上半身と下半身が投手側に）一緒に出てくる。体の開きが早くなります」と菊池さんは説明する。

上半身は大きく動かさず、小さな動きで捻りを感じ取れるように努める。上半身を捻った際に前足は内側に捻らず、後ろ足の膝を内側に入れるように意識することも大切だ。「下半身が前（投手側）に回転して、上半身が残る。バッティングでは分断を作ることが大事になります」。

このドリルを10回2セット程度行ってから、実際にバットを振って動きを体に覚え込ませたい。適切な捻転動作が身に付けばスイングスピードが上がり、強い打球を飛ばせるようになる。打力向上へ、日々取り組みたいドリルだ。（First-Pitch編集部）