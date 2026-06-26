各組3位の上位8か国が決勝トーナメントへ…韓国が置かれた複雑な状況

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグE組最終節が25日（日本時間26日）に行われ、ドイツがエクアドルに敗れ、コートジボワールがキュラソーを下した。この結果、A組3位の韓国がさらに追い込まれた。韓国メディアからは悲痛な声が上がっている。

前半2分に先制したドイツだったが、同9分、後半32分にゴールを許し、まさかの逆転負けを喫した。この結果、組3位のエクアドルの勝ち点が4になった。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。勝ち点3でA組3位の韓国にとっては悲報だ。E組はドイツとコートジボワールがともに引き分け以上なら、3位の勝ち点が2以下だったが、ドイツの不覚で韓国はE組3位を上回れなかった。

この事態に韓国メディア「スポーツ京郷」は「韓国超非常事態 ドイツが崩壊…エクアドルが2-1逆転勝利→グループ3位確定、韓国を押し出し決勝T進出が有力に」という記事を掲載した。「“戦車軍団”ドイツが崩れた。韓国代表チームの決勝トーナメント進出の可能性が一段と低くなった」と嘆いている。

また「スポーツ韓国」は「恥辱だ…ドイツをつぶしたエクアドル、今や日本に頼らなければならないホン・ミョンボ号」という記事を掲載。日本がスウェーデンに2点差以上で勝つと、韓国の得失点差がスウェーデンを上回るためで記事は「最近の日本の競技力を見ると十分可能だ。32強進出のために、日本の力を借りなければならない立場に置かれた」と伝えている。



（THE ANSWER編集部）