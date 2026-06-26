グループF第3節

サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は25日（日本時間26日）、F組第3節の試合が行われる。現在グループ2位の日本はスウェーデンと対戦。その裏で首位・オランダとチュニジアの試合も行われるが、オランダの本気メンバーに日本ファンが反応した。

オランダは主将DFファン・ダイクのほか、デヨング、ガクポ、ファン・ヘッケら主力の多くがスタメン出場。今大会2戦で10失点の組最下位・チュニジア相手にも大胆なターンオーバーは行わなかった。

組1位をかけたグループリーグ最終戦。日本ファンもオランダのメンバーにXで続々と反応した。

「オランダのスタメン一位突破する気しかないな」

「オランダ超ガッチガチのスタメンで笑う」

「裏のオランダもガッツリベストメンバーか……」

「日本もオランダも明確なターンオーバーなしか、どちらも1位通過絶対にしたい意思が伝わる」

「オランダのスタメンも1位狙い感満載」

「うん、ゴリゴリのベストメンバーです」

「これ1位抜け出来ない方は疲弊するのキツくね」

日本とオランダはともに勝ち点4、得失点差も4で並んでいるが、総得点でオランダが1点上回っている。グループFは1位で勝ち抜ければC組2位のモロッコと、2位で勝ち抜ければC組1位のブラジルと決勝トーナメント初戦で戦う。



（THE ANSWER編集部）