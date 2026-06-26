タレント・放送作家の浜口順子が24日、自身のインスタグラムを更新し、41歳の誕生日を迎えたことを報告した。



【写真】これで41歳、お肌はつるっつるの浜口順子

「本日、おかげさまで無事41歳に、なりました～ なんか40歳から41歳って重みを感じます シジューイチっす。よろしくお願いします!」とコメントした。さらに「健康第一 年齢関係なく、いろんなことおもしろがって、どんどんチャレンジしていきたいです」と前向きな思いもつづった。



娘と手をつなぐ画像も掲載し「記念日は朝からバタバタ忙しくさせていただき（感謝）娘と公園でおもいっきり遊びましたとさ」と当日の様子も伝えた。「娘が産まれて、娘からいろんな気づきをもらっています。毎日笑かしてくれます おもろいやっちゃ。」と娘に感謝。「いつも応援してくださるみなさまに感謝です」とファンにも感謝をつづった。



浜口は2001年に「ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを獲得して芸能界入りし、バラエティーなどで活躍した。2016年、31歳の誕生日に一般男性と結婚。2022年にホリプロを退社し三重県に移住。2023年に第1子となる女児を出産した。



（よろず～ニュース編集部）