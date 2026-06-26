ジャイアンツ公式が李政厚のサッカー韓国代表ユニフォーム姿を公開した

米国メジャーリーグのサンフランシスコ・ジャイアンツは、公式Xで韓国出身の李政厚（イ・ジョンフ）外野手がサッカー韓国代表のユニフォームを着ている姿を公開した。

野球界からのワールドカップ応援に、ファンからは「イ・ジョンフまでサッカーユニフォーム着てたんだ」と反響を呼んでいる。

北中米ワールドカップ（W杯）期間中に行われる韓国代表対南アフリカ代表戦の関連として、ジャイアンツ公式は「今夜、Jung Hooが応援するのは誰か、みんな知ってるよね」と絵文字付きで投稿した。

公開された3枚の写真では、李政厚が背番号7の入った韓国代表の赤いユニフォームに身を包み、本拠地オラクル・パークに登場している。黒いキャップに白い野球パンツとスパイクという出で立ちで、バットを手にグラウンドに立つ姿や、バッティングケージ内で打撃練習を行う様子が捉えられている。

選手の母国愛をユーモラスに表現したチームのファンサービス投稿に対し、SNS上では「チーム・コリア、ファイト！」「イ・ジョンフまでサッカーユニフォーム着てたんだ」と、さまざまな反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）