NHK総合の生中継で解説

サッカー日本代表は現地6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）でスウェーデン代表と対戦する。

NHK総合の生中継で解説を務める元日本代表MF本田圭佑氏は、試合直前のピッチ内から中継に登場し、「今日はとにかく勝つ。以上！」と強い言葉で必勝を期した。

午前7時30分の中継開始とともに、本田は決戦の舞台となるスタジアムのピッチ内から姿を現した。自身にとって2018年大会以来となるW杯のピッチに立つと、すぐそばにあるボールを見つめながら、サッカー選手としての血が騒ぐ様子を見せた。

目前に広がる光景に、本田は「プレーしたくなってきますね」と素直な心境を吐露。さらに「（ボールを蹴りに）行こうかと思ってますけど、ちょっとだけ我慢します」と冗談交じりに語り、大一番を前に解説者としての立場を保ちつつも、プレーヤーとしての本音を覗かせていた。

これから始まる激闘に向けて、日本代表への思いを語る場面では表情を引き締めて一言。本田は「今日はとにかく勝つ。以上！」と力強く言い切り、勝利への熱い思いを口にしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）