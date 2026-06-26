◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ースウェーデン（２５日・ダラス競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫの日本ースウェーデン戦生中継の解説に登場。オランダ戦、チュニジア戦に続き、“神解説”を炸裂させた。

直前番組にピッチ上から登場の本田は日本代表について「何遍も言ってますけど、明らかに個々のレベルが上がってきてることが結果に反映してると思うんです」と話し出すと「今日はスウェーデンも日本に負けたら（決勝トーナメントに）出れなくなるリスクがあるので、なんとしても引き分け。絶対に負けは避けてくるような戦いをしてくるんで結構、厳しい試合になるんじゃないかと思います」と続けた。

「おそらく大量得点で勝つというマインドは一定ありつつも余計なことを考えずに、まず一番優先順位が高いのは確実に勝つこと。得点を取りにいって焦って、スペースを空けてカウンターを食らうっていうのが一番最悪なんで。万が一負けて３位で突破することになれば、次、フランスとやる可能性も高くなってくる。これは避けたいんで、まずは勝つ。しっかり、いつも通り守備を固めて、そこから入っていくのが一番大事かなと思います」と話した。

チュニジア戦から３人を変更。瀬古歩夢、菅原由勢が初先発する日本のスタメンについて「堂安（律）さんを前にしてきましたね。試合が始まってみないとなんとも言えないですけど、右サイドからの攻撃は多くなるんじゃないかなと想像してます。試合運びとしては、しっかり守備から入りながら右から攻めていく。左は速い選手がいるんで、右でつくって左で仕留めるってことができると理想なんじゃないか」と分析。「菅原（由勢）さんがスタメンで、まだこのポジションでやってないんで、どう影響してくるのか。スウェーデンは絶対、カウンターをしかけてくると思うんで、このカウンターが非常に怖いんで、スリーバック含めて、しっかりカウンターを防げるかどうかですね」と予想していた。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発していた。