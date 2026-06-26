『さよならノワール』岡部たかしの出演が決定 世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
俳優の小池栄子が主演を務めるフジテレビの7月7日スタートの火9ドラマ『さよならノワール』（毎週火曜 後9：00）に俳優の岡部たかしの出演が決定した。
【写真】世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
岡部演じる五十畑修（いそはた・おさむ）は、帝都大学心理学部教授で精神科医でもある。白石絵梨子（しらいし・えりこ／北香那）の性格を理解しており、彼女が「犯罪被害者支援室」に出向した後も相談に乗っている。
岡部は劇団・舞台出演で培った確かな演技力と人間味あふれるキャラクターで、近年ますます注目を集める実力派俳優。『新宿野戦病院』（2024年、フジテレビ系）、『しあわせな結婚』（2025年、テレビ朝日系）などで重要な役どころを演じきり、作品に不可欠なスパイスとなる唯一無二の存在として活躍している。
このほか、物語の世界観が詰まったポスタービジュアルが解禁。柔らかなグリーンをメインカラーに対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北の姿が印象的に描かれている。
【写真】世界観が詰まったポスタービジュアルも解禁
今作は警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事・黒木夏海（小池）と心理学者・白石絵梨子（北香那）が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。
岡部は劇団・舞台出演で培った確かな演技力と人間味あふれるキャラクターで、近年ますます注目を集める実力派俳優。『新宿野戦病院』（2024年、フジテレビ系）、『しあわせな結婚』（2025年、テレビ朝日系）などで重要な役どころを演じきり、作品に不可欠なスパイスとなる唯一無二の存在として活躍している。
このほか、物語の世界観が詰まったポスタービジュアルが解禁。柔らかなグリーンをメインカラーに対照的ながらもどこか共通する芯の強さを感じさせる表情でたたずむ小池と北の姿が印象的に描かれている。