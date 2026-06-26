◇W杯北中米大会1次リーグE組 エクアドル2―1ドイツ（2026年6月25日 ニューヨーク）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグE組第3戦は25日（日本時間26日）に行われ、同組3位エクアドル（FIFAランク29位）が既に首位通過の決まったドイツ（FIFAランク9位）に2―1と逆転勝ち。2位浮上とはならなかったが同組3位で1勝1分け1敗の勝ち点4に伸ばし、06年ドイツ大会以来5大会ぶり2度目の決勝トーナメント進出を決めた。

試合は開始わずか2分で失点してしまうも前半7分、FWアングロが同点弾。決勝トーナメント進出には勝利が必要な状況で迎えた後半32分、セットプレーからFWプラタ（フラメンゴ）が逆転ゴール。劇的な勝利を飾り今大会初白星。

他会場のコートジボワールが勝利したため、2位浮上とはならなかったが同組3位で1勝1分け1敗の勝ち点4（得失点差0）。既に決勝トーナメント進出を決めているB組3位のボスニア・ヘルツェゴビナより上位の成績となったため1次リーグ突破が決まった。

ベカセセ監督は試合終了のホイッスルが鳴るとチームスタッフを喜びを爆発。そしてスタンドへ走り出して駆け上がり大勢のサポーターとともに歓喜の瞬間を分かち合った。この場面にネットからは「エクアドル監督の喜び方が可愛いすぎる」「奥さんだったのかな?熱い抱擁が印象的」「アツい男だ」「イケメン」「行動面白すぎ」と反響を呼んだ。

さらに試合後、ベカセセ監督は「この勝利は我々だけのものではなく、国民全てのものだ。選手たちは大きな喜びを与えてくれた。この喜びを分かち合い、祝おうではないか」と笑顔を爆発させた。

＜E組順位表＞

(1)ドイツ 勝ち点6（2勝1敗）得点10 失点4 +6

(2)コートジボワール 勝ち点6（2勝1敗）得点4 失点2 +2

(3)エクアドル 勝ち点4（1勝1分け1敗）得点2 失点2 0

(4)キュラソー 勝ち点1（1分け2敗）得点1 失点9 -8