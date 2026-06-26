「ビッグダディ」こと林下清志氏が24日、オフィシャルブログを更新。自身、8度目となる結婚を電撃発表した。

ビッグダディ・林下氏、子どもの人数は「20何人」とアバウト “我が道スタイル”で大物芸能人を激高させた過去も

林下氏は「婚姻届が受理されて晴れて夫婦となりました、放置して頂ければ幸いです」と書き出し、「相手の女性は名古屋の方です。こんな林下の奥さんになろうとしてくれるんですから貴重な存在です」と相手女性について言及。ブログの最後は「林下清志」「内藤里菜」と夫婦連名で締めくくった。

林下氏といえば、2006年から2013年まで放送されたテレビ朝日系ドキュメンタリー番組「痛快！ビッグダディ」で大家族のあるじとして脚光を浴びた。林下氏の婚姻歴を振り返ると、最初の妻と結婚したのは1991年で2011年まで3回の結婚と離婚を繰り返した。

4回目の結婚相手は同番組で話題を集めたタレントの美奈子(4回結婚、3回離婚)だが、女児をもうけるも2年で離婚。その後、一般女性と立て続けに結婚したが離婚し、バツ7となっていた。

人生で8回も結婚できるなんてある意味、幸せ者である。この記録は芸能界でおそらく最高であり、これまで一部の報道で結婚7回、離婚7回と報じられていたシンガーソングライター・宇多田ヒカルの母で歌手の故・藤圭子さん(初婚は歌手・前川清、以後6回は宇多田の父で音楽プロデューサー・宇多田照實氏)を超えたこととなる。

芸能人にとって結婚はファッション感覚

浮世離れする芸能人にとって、婚姻はファッション感覚みたいなものなのだろうか。では、ここで再婚回数の多い芸能人をピックアップしてみる。

恋多き男で知られる安全地帯の玉置浩二は事実婚を含め5度の結婚に至る。初婚は1983年、同郷の一般女性である。わずか3年で離婚し、1991年に女優の薬師丸ひろ子と再婚。その後、キーボード奏者の安藤さと子氏と再々婚し、23年前に交際していた女優・石原真理子と事実婚状態に。そして、2010年にタレントの青田典子と5回目の結婚を迎え、現在に至る。

お笑いタレントの木村祐一は、女優・西方凌と4度目の結婚をしている。ちなみに3度目の結婚相手である女優・辺見えみりとは2008年に離婚。その辺見は現在、2度目の離婚を経験している。

個性派俳優で知られる六角精児は、過去にギャンブル依存や多額の借金を抱えていたことを公にしつつも4度の結婚を経ている。2011年に2度目の結婚相手と、4度目の結婚で現在に至る。

そして、ドバイでセレブ生活を送るモデルのMALIA.も4度の結婚と離婚を繰り返し、4人の子どもを育てるシングルマザーでもある傍ら剛腕経営者として成功を収めている。

一般人とかけ離れているかもしれないが、子どもの理解を完全に得るのは難しいかもしれない。