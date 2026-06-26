【レベル４大雨危険警報】奈良県・上牧町に発表 07:44時点
気象台は、26日午前7時44分に、レベル４大雨危険警報を上牧町に発表しました。
北部では、低い土地の浸水や河川の増水に厳重に警戒してください。
【大雨警報（発表中）】
■奈良市西部
●レベル４大雨危険警報
■奈良市東部
●レベル３大雨警報
■大和高田市
●レベル３大雨警報
■大和郡山市
●レベル４大雨危険警報
■天理市
●レベル３大雨警報
■橿原市
●レベル２大雨注意報
■桜井市
●レベル２大雨注意報
■御所市
●レベル２大雨注意報
■生駒市
●レベル４大雨危険警報
■香芝市
●レベル４大雨危険警報
■葛城市
●レベル３大雨警報
■山添村
●レベル２大雨注意報
■平群町
●レベル４大雨危険警報
■三郷町
●レベル４大雨危険警報
■斑鳩町
●レベル３大雨警報
■安堵町
●レベル３大雨警報
■川西町
●レベル３大雨警報【発表】
■三宅町
●レベル３大雨警報【発表】
■田原本町
●レベル３大雨警報【発表】
■上牧町
●レベル４大雨危険警報【発表】
■王寺町
●レベル４大雨危険警報
■広陵町
●レベル３大雨警報
■河合町
●レベル３大雨警報