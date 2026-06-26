草なぎ剛＆香取慎吾、“まるで普段の会話”リアリティーあふれる2人の姿映す 『バナ穴 BANA_ANA』本編冒頭映像解禁
稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（27日公開）の本編冒頭映像が26日に解禁された。
【動画】やっぱり詳細はわからない…『バナ穴』本編冒頭映像
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
監督・脚本を務めるのは、山内ケンジ氏。共演にはファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が名を連ねる。
今回解禁された本編冒頭映像には、草なぎと香取が海辺を歩きながらたわいもない会話を交わす姿が映し出されている。会話を聞いたところで、今作の詳細がわかるわけではないが、だからこそ、リアリティーにあふれ、まるで2人の普段の会話をのぞき見しているかのような映像になっている。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
【動画】やっぱり詳細はわからない…『バナ穴』本編冒頭映像
今作は、2018年に公開されたオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。映画なのか、ドキュメンタリーなのか、現実なのか、妄想なのか。チグハグな出来事が次々と起こる予測不能な不条理エンターテインメントを描く。
監督・脚本を務めるのは、山内ケンジ氏。共演にはファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が名を連ねる。
今回解禁された本編冒頭映像には、草なぎと香取が海辺を歩きながらたわいもない会話を交わす姿が映し出されている。会話を聞いたところで、今作の詳細がわかるわけではないが、だからこそ、リアリティーにあふれ、まるで2人の普段の会話をのぞき見しているかのような映像になっている。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀